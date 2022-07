Stržínek (ANO): Po několika měsících tajností a přešlapování jste objevili Ameriku

reklama

Vážený pane předsedající, vážený člene vlády, vážené kolegyně a kolegové,

předkládaná novela energetického zákona se pokouší řešit bohužel jen zlomek problémů, které na současném energetickém trhu jsou. A to navíc způsobem, který předkládá čtyřvariantní řešení, o kterém teprve v budoucnu rozhodne vláda. Takže i po schválení tohoto zákona nebude zcela jasné, kolik domácnosti ve skutečnosti doopravdy ušetří. Je až úsměvné, pokud by to nebylo spíše k pláči, že varianta s nejvyššími nároky na rozpočet počítá se slevou ve výši dvacet procent z celkové ceny. Po několika měsících tajností a přešlapování jste objevili Ameriku a přicházíte s návrhem, který my de facto prosazujeme od samotného začátku energetické krize, a to je odpuštění DPH u energií ve výši 21 %. Výsledný efekt je téměř stejný.

Vámi předkládaná novela vůbec neřeší cenu tepla a teplé vody u domácností, které jsou napojeny na soustavy centrálního zásobování teplem. Vím o dodatku, ale k dispozici jsme ho my ostatní poslanci neměli. Jednáme tady o tisících domácností v sídlištích, o tisících městských bytů, ve kterých často bydlí senioři a sociálně slabší rodiny. Jakým způsobem budou těmto lidem kompenzovány náklady na vytápění a teplou vodu, což je pro ně často po nájmu nejvyšší položka související s bydlením, se z předkládaného dokumentu prostě nedozvíme. Jako starosta dvacetitisícového města Valašského Meziříčí se vás, pane ministře, ptám: Počítá vláda s alespoň nějakou pomocí městům a obcím, těm, kteří platí energie ve školách, školkách a na sportovištích? Vás nezajímá to, že sport v naší republice jde díky vaší politice do kopru? Dovolím si krátce citovat média. Nedávná valná hromada České unie sportu vyústila ve velkou kritiku státu a vlády za chabou podporu sportu. Podle předsedy unie Miroslava Jansty už řada nejen hokejových klubů zvažuje konec. Kvůli růstu cen energií a dalších věcí už některé stadiony zavírají, rozpouštějí ledy s tím, že je už neobnoví.

Vážená vládo, víte, co se děje v naší zemi? Jak míníte tuto situaci řešit? V novele energetického zákona, kterou nám tady předkládáte, jsem se to já osobně nedozvěděl. Víte opravdu o tom, jak se mění ceny energií pro města, která s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek často obchodují plyn a elektřinu na komoditních burzách? Jen pro vaši představu pár konkrétních čísel. Na roky 2021 a 2022 jsme měli ve Valašském Meziříčí zafixovánu cenu plynu na nádherných 447 korunách za megawatthodinu a cenu elektřiny na 1 297 korunách za megawatthodinu. Nádhera, na kterou už budeme jenom smutně a nostalgicky vzpomínat. Tento týden v pondělí 11. 7. se na Českomoravské komoditní burze Kladno konečně začalo obchodovat a na rok 2023 se obchodoval plyn za cenu 4 720 korun za megawatthodinu a elektřina v nízkém napětí za 10 526 korun za megawatthodinu. To je masakr! To je reálná brutální skutečnost! Jedná se o desetinásobek původní ceny, kterou máme do konce letošního roku, stejně tak jako stovky dalších měst a obcí. Máme ji fixovánu do konce prosince. Od Nového roku, protože teď budeme soutěžit, můžeme počítat s tím, že žádný dvojnásobek, žádný trojnásobek, ale opravdu nás čeká až desetinásobné zdražení energií, silové části energie oproti předchozím dvěma rokům, které jsme měli zafixovány tendrem z roku 2020. Pro nás, pro naše město to dělá plus 50 milionů korun. To je zmrazení poloviny investičního balíku, který máme ročně k dispozici.

Ptám se tedy znovu, jak pomůžete městům a obcím s energiemi ve školách, ve školkách a na sportovištích. Máme je zavřít? Odpovím si sám. Pomůžete nám stejně jako dosud, tedy nijak. Zase to bude jenom a pouze na nás. Víte na jednom školení starostů řekl přednášející, a byl to mimochodem uznávaný člověk v oblasti řízení a správy obcí, že vláda by mnohdy udělala nejlépe, pokud by nedělala vůbec nic, protože často přijímá rozhodnutí, která městům a obcím ve velkém komplikují život. Já jsem netušil, že tato vláda se tímto doporučením bude řídit bezmála na 100 %.

Dovolím si zmínit některé kroky okolních vlád, které tady zmínili již mí kolegové. Německo vyhlásilo kvůli nejistotě ohledně dodávek plynu druhý ze tří varovných stupňů, který odpovídá stavu ohrožení. Maďarsko vyhlásilo stav energetické nouze. Zakázalo vývoz zdrojů, zrušilo cenový strop, navyšuje domácí produkci uhlí a zakázalo mimo jiné i vývoz palivového dříví. U nás klid. Skoro to vypadá, že se nic neděje. Tak tedy, milá vládo, hodně štěstí, hezké prázdniny a hezkou dovolenou!

Děkuji za pozornost.

Bc. Robert Stržínek ANO 2011



