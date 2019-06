Stuchlík: Odcházím

Odcházím. Z politiky. Z hnutí ANO. Z pražského zastupitelstva. Proč? Byla to mimořádná roční zkušenost. Ale stále hůř jsem se smiřoval s tím, že v politice na rozdíl od byznysu nemůžu věci rychle měnit a posouvat k lepšímu. Nešlo to. A děkuji všem, kteří se mnou táhli za jeden provaz za to dobré. Budu vám držet palce. A také respekt všem, kteří se politice věnují, v Praze i jinde: je to opravdu těžké řemeslo.

Ing. Petr Stuchlík ANO 2011



