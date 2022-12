Suchý (TOP 09): Plzeňská teplárenská generuje zisky přes miliardu. Nevidíme důvody ke zdražování

reklama

Koaliční klub SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) drží slovo a nesouhlasí s jakýmkoliv zdražováním tepla v Plzni, tak jak je současným vedením města avizováno. Současně požaduje důsledný a tvrdý postup v otázce investičního záměru Gigafactory v Líních, přičemž apeluje na vedení, aby předložilo jasně propracovanou strategii a bezodkladně začalo jednat o dopadech výstavby průmyslové zóny Gigafactory v Líních na infrastrukturu města Plzně. Nesouhlasí také se změnami v Městské policii, nekoncepčními organizačními změnami na Magistrátu města Plzně a netransparentním dosazováním zástupců ANO, Pirátů, STAN a PRO Plzeň do dozorčích rad.

Zachování cen tepla, které zástupci SPOLU před volbami domluvili s Plzeňskou teplárenskou, bude klub SPOLU prosazovat i nadále a pro jakékoliv případné zdražování v žádném případě ruku nezvedne. „Nezdražení tepla pro rok 2023 jsme společně s bývalým primátorem Pavlem Šindelářem vyjednali po dohodě se zástupci Plzeňské teplárenské a tento slib dodržíme i nyní. Skutečnost, že se současné vedení města v čele s primátorem Romanem Zarzyckým (ANO) není schopné domluvit s akcionáři Plzeňské teplárenské na zachování stávajících cen tepla svědčí pouze o jeho selhání a neschopnosti,“ říká předseda zastupitelského klubu SPOLU David Šlouf (ODS).

„Je pro mě proto naprosto nepochopitelné, že vedení města dnes tvrdí, že je v pozici, kdy mu nejspíš nezbude než souhlasit se zdražováním tepla, tak jak požadují zástupci Plzeňské teplárenské. Dle našich informací je Plzeňská teplárenská ve výborné kondici, a proto v situaci, kdy generuje zisky přes miliardu korun, nevidíme důvody k jakémukoliv zdražování. Je třeba připomenout vedení města, že jeho úkolem není být obhájcem Plzeňské teplárenské, ale obhájcem občanů. Proto mě jako zvoleného zástupce Plzeňanů zajímá, jak hodlá město postupovat, aby se občanům teplo v Plzni nezdražilo,“ říká zastupitel Petr Suchý (TOP 09).

Současné vedení nedělá dostatečné kroky, aby ochránilo infrastrukturu města v případě výstavby Gigafactory v Líních, naopak upřednostňuje vlastní PR před zájmy Plzeňanů. To dokládá i skutečnost, že se primátor Roman Zarzycký (ANO) nedostavil na jednání s vládními představiteli týkající se Gigafactory, aby zde předložil stanoviska a argumenty hájící zájmy Plzeňanů. Nezájem vedení o budoucnost Plzně i Líní potvrdil též první náměstek primátora Pavel Bosák, který nebyl schopen informovat své kolegy na vládní úrovni o postoji zástupců města Plzně k záměru Gigafactory, a uchýlil se k nicneříkajícím příměrům o počasí. Proto jsme navrhli zařadit na program dnešního jednání Zastupitelstva města Plzně bod Informace o plánované investiční akci Gigafactory v Líních. Poté, co tento návrh vedení města neodsouhlasilo, jsme se zástupců města v této souvislosti ptali v bodě o činnosti rady a předložili k hlasování usnesení, ve kterém by zastupitelstvo jasně deklarovalo svůj postoj k plánovanému investičnímu záměru v tomto znění:

Zastupitelstvo města Plzně: I. bere na vědomí usnesení vlády 879 z letošního roku, II. nesouhlasí s výstavbou Gigafactory, III. ukládá Radě města Plzně učinit všechny možné kroky, které zabrání výstavbě Gigafactrory v lokalitě Líně u Plzně.

Toto usnesení vedení Plzně odmítlo a odsouhlasilo usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo ukládá Radě města Plzně informovat vládu a veřejně proklamovat, že na základě aktuálních a dostupných informací město Plzeň nesouhlasí se závěry usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2022 č. 879 a nepodporuje výstavbu Gigafactory v lokalitě Líně. II. Ukládá RMP činit veškeré kroky k získání relevantních informací k projektu Gigafactory.

„Přijaté usnesení považujeme za plytké a alibistické, neboť se v něm vedení města zříká odpovědnosti učinit všechny nezbytné kroku, které zabrání realizaci výstavby Gigafactory v Líních,“ říká předseda koaličního klubu SPOLU David Šlouf.

„Zatím jsme od vedení města pouze slyšeli, že Gigafactory v Líních nechtějí. Neslyšeli jsme ale zatím, zda mají plán B a zda jsou připraveni na situaci, kdy Gigactory v Líních vznikne. Je potřeba, aby vedení města začalo okamžitě jednat s představiteli Gigafactory a vládou o možných dopadech na město a předložilo jim své požadavky, což se podle našich informaci doposud nestalo,“ říká zastupitel Jiří Lodr (KDU-ČSL).

„Není možné, aby se primátor choval pouze jako aktivista, který si dá na Facebook, že Gigafactory nechce, ale je třeba aby jednal jako zvolený zastupitel s odpovědností řádného hospodáře. Není na co čekat. Je třeba podniknout jasné kroky, jak ochránit občany a infrastrukturu Plzně, v případě, že továrna v Líních vznikne,“ říká Petr Suchý (TOP 09).

„Pokud Gigafactory přes odpor města v Líních vznikne a město na to nebude připraveno, bude to velká prohra. Je potřeba, aby stejně jako to již dělají dotčené obce a další subjekty, představitelé města zahájili okamžitě jednání se státem s Gigafactory a vyjednali pro Plzeň ty nejlepší podmínky jako např nezaměstnávat agenturní zaměstnance, vyřešit otázku dodávek vody, bydlení zaměstnanců, dopravu, a to vše tak, aby to vše sloužilo i městu,“ říká David Šlouf (ODS).

Nová koalice se chová nekompetentně, zbaběle a populisticky. Týká se to jak situace ohledně změn v Městské policii, tak na úrovni volby orgánů či obsazování pozic dozorčích rad, „Na ustavujícím zastupitelstvu koalice pošlapala všechny dosavadní tradice ve chvíli, kdy zvolila volbu Rady města Plzně aklamací a zároveň navýšila náklady na provoz úřadu. Nově má Plzeň ve veřejné volbě zvolenou jedenáctičlennou radu, kde většinu kompetencí má pod sebou primátor, řada radních nemá v podstatě nic ve své kompetenci, a to vše stojí daňového poplatníka o 200 tisíc korun měsíčně navíc, což za 4 roky činí 9,6 milionů. Na odboru kontroly a auditu se pak vytvoří nové místo, což je další zvýšení nákladů. Za absolutní dno pak považujeme fakt, že do dozorčích rad a představenstev nominuje nové vedení tajně v radě, přičemž bylo tradicí, že nominanti schvalovali v rámci zastupitelstva, tedy veřejně,“ říká David Šlouf.

Velitel Městské policie Petr Vlk byl dle informací z médií současným vedením města odvolán na základě nesouhlasu s jím předloženou koncepcí, kterou mu uložilo vypracovat v řádu 10 dnů. „Koncepci městské policie, kterou v minulém volebním období předložil velitel Vlk, schválilo celé zastupitelstvo jako celek, nyní současné vedení svým rozhodnutím nepochopitelně popřelo. Je třeba zdůraznit, že velitel Vlk byl zvolen na základě jasného výběrového řízení a současné vedení pro něj tehdy také zvedlo ruku. Nový velitel Městské policie Petřík byl nyní pověřen na období jednoho roku, přičemž současné vedení neposkytlo zatím žádné informace, jakým způsobem bude vybírat nové vedení policie. Kroky současného vedení se tak v kontextu těchto změn jeví nekoncepční a populistické,“ říká zastupitel Michal Vozobule (TOP 09).

