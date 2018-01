Světnička: Měl Drahoš pravdu s levicovými agenty v našich volbách?

Na sociální síti Facebook se objevila brutální veřejná výzva k likvidaci voličů Miloše Zemana. Byl k tomu přidán i návod - udusit prezidentovy voliče igelitovým sáčkem. Stalo se to v neděli 21. ledna v otevřené veřejné skupině s názvem "Liberální lumpenkavárna". V záhlaví má tato skupina napsáno, že má být bez cenzury. Dříve to bylo i s demokratickým respektem k jiným názorům. Sotva jsem však měl odlišný názor, nepřišly žádné relevantní protinázory. Byla to jen snůška vulgarit a výhrůžky. Pak se dokonce objevila i ona výzva k vraždění voličů Miloše Zemana.

Nelíbilo se mi to. Na to mi přišla na facebooku zpráva od poslance Poslanecké sněmovny a místopředsedy České Pirátské strany Mikuláše Peksy: "Ahoj. Chtěl jsem tě poprosit, abys přestal s tím štvaním proti Drahošovi v LLK. Poškozuje to zájmy Pirátů." Textu jsem nevěřil, že je pravý - také se mi už párkrát stalo že se za mě na facebooku vydával někdo jiný. Piráti mají v Programu strany obecně a konkrétně pak v programu pro tyto volby, co všechno chtějí pro voliče.

V úzkém programu je i kapitola "Obranu svobody – prosazujeme svobodný přístup občanů k informacím i svobodu projevu a právo na soukromí. Podporujeme demokracii a zapojení lidí do rozhodování. Bojujeme proti cenzuře, omezování svobody a potlačování lidských práv. Více svobody, méně buzerace!" To znamená, že svobodný odlišný názor na Drahoše se najednou cenzorsky označí štvaním? Můj odlišný názor spočíval v doplnění skupiny o články s odlišnými názory na minulost a osobnostní kvality Drahoše. Najednou to Pirátský cenzor označil štvaním. Podobně za totality nálepkovali komunističtí zločinní propagandisté a vymývači mozků nepohodlné "štvavé vysílačky" Svobodná Evropa a Hlas Ameriky.

Odkud se to v tom vrcholovém představiteli Pirátů vzalo, když všichni ostatní jsou v drtivé většině slušní a Pirátský program dodržují, ctí a respektují? Nějaké komunistické, až extrémně levicové vlivy? To by dokládala i jeho poslední věta: "Poškozuje to zájmy Pirátů". Poslanče Pekso - Uplatňování svobod není žádné poškozování ničích zájmů! Je ale pravda, že když se Charta 77 ozvala pro Obranu svobody, tak byla zločinným bolševickým režimem pronásledována. Jak může být v zájmu Pirátské strany vraždění voličů Miloše Zemana igelitovými sáčky? Pochopitelně nic z toho žádný program, ani zájmy žádný orgán České Pirátské strany nikdy nikde neschvaloval. Ba co naopak se ostře by proti tomu stavěl! Všichni poslanci Pirátů, senátoři, členové i příznivci svůj program ctí a prosazují tak, jak je stanoven.

Podivení ale pomine, když se zjistí pomocí google, že Mikuláš Peksa je zapojený a užíval příslušné benefity od radikálního levicového panevropského hnutí DIEM25, vedené podivným řeckým marxistou a bývalým ministrem financí Varufakisem - ten sám sebe definoval jako nevyzpytatelného marxistu. Jeho extrémní úlety byly moc i na vládnoucí řecké levicové hnutí SYRYZA, které je mimochodem v Evropském parlamentu členem stejné skupiny, jako čeští komunisté. Potom se nelze divit, že se objevují tyto názory, ale má člověk s takovými přístupy i za cenu ignorování vlastního stranického i volebního program u být i nadále ve Sněmovně poslancem? Není nebezpečím pro naši republiku?

Když jsem se jej mailem zeptal, co to je za omyl, tak potvrdil, že to není omyl. Potvrdil svůj cenzorský přístup, že se mu nelíbí moje názory, co publikuji, takže potvrdil ignorování Pirástkého programu o"Obraně svobody". K tomu ale navíc Peksa napsal korupční nabídku: "Přesto bych Ti rád dal přátelskou radu. Usiluješ-li někdy v budoucnu o nějakou podporu Pirátské strany, ať už na prezidenta, senátora nebo do jakékoli jiné veřejné funkce, bylo by více než vhodné, zdržet se takovýchto podpásových útoků." Znamená to, že když budu v rozporu s Pirátskou transparentností a otevřeností mlčet, nebo-li držet ústa a krok, dostanu nějakou funkci či jiný pašalík, jak to bylo za komunistů? Jeho nabídka vzbuzuje podezření - jakým způsobem se pak dostal na první místo kandidátky ve volbách v Severočeském kraji on sám ? Chce se mi věřit, že ani ostatní Pirátští kandidáti nejsou držení na svých pozicích podobnými korupčními nabídkami.

Ono tak bylo ukázkově porušeno z úvodu volebního programu i úvodní provolání předsedy Pirátů Ivana Bartoše:

"Jsme jediná strana nespojená se skandály, korupcí, byrokracií. Jsme tu osm let. Hájíme svobodu, přinášíme čerstvé nápady a nebojíme se říkat, co si myslíme.

Politici slibují modré z nebe, světlé zítřky a další prázdná hesla. Piráti nabízí jasné a konkrétní cíle – černé na bílém. Pusťte nás na ně!"

...nespojení s korupcí...hájíme svobodu..nebojíme se říkat, co si myslíme...Pusťte nás na ně! - to jako Mikuláš Peksa pochopil tak že Pirátskými zájmy je puštěni se na voliče Miloše Zemana s igelitovými sáčky, aby je v duchu zájmů radikálního levicového extrémismu udusili? Všichni ostatní Piráti to pochopili správně a také se toho drží.

Jestli ale otevřená skupina na sociální síti Facebook je spravována a organizována člověkem s vlivem radikální neomarxistické levice, navíc organizované ze zahraničí, potom je nutno dát panu profesorovi Drahošovi za pravdu - ano levicové živly se snaží ovlivnit naše prezidentské volby...je to ta skupina aktivistů, které děkoval za všestrannou pomoc v kampani?

Piráti mají ve svém volebním programu i jeden bod: "Kontrolu moci a mocny´ch – ...... Prosazujeme osobní odpovědnost a odvolatelnost politiků." Co kdyby vyzkoušeli reálnost odvolání Mikuláše Peksy pro ignorování vlastního volebního programu v boji za svobodu slova, boji proti cenzuře a boji proti korupci?

Na závěr nebo nevraždí namír jen doplnit. Kandidovat rád budu, ale jen tam, kde se volební program dodržuje, včetně ochrany práv a svobod a hlavně se lidé neovládají korupcí, či dokoncem nevraždí díky odlišnému politickému názoru. A pokud to zrovna nebude zájezd na odhalení sochy Karla Marxe v Trieru, rád se zapojím i do různých delegací.Když jsem na korupci nepřistoupil, Piráti mě už nepodpoří?

Věc byla ve čtvrtek 25.1.2018 předána státnímu zastupitelství

