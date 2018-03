Svoboda (KDU-ČSL): Možná bychom mohli začít plnit své závazky, jak jsme to před 19 lety přislíbili

Dnes je to 19 let, co ČR vstoupila do NATO. Díky Alianci můžeme mít klidnější spaní, protože nejsme na obranu a bezpečnost naší země sami. Možná bychom ale ještě před dovršením kulatin mohli začít konečně plnit své závazky a začít přispívat do společného rozpočtu aspoň částkou ve výši dvou procent HDP, tak jak jsme to před 19 lety přislíbili.

doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. KDU-ČSL



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV