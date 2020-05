Svoboda (ODS): Nechápu, co tady je za krizovou nouzi

reklama

Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve poděkoval panu ministrovi za návrh zákona, který bezesporu jde správným směrem. Zdravotnictví a všichni zdravotníci a pracující ve zdravotnictví byli rozhodnutím vlády o koronavirové krizi postaveni do situace, kdy možnost pracovat a vydělávat neměli. Tomu rozumím a je určitě správné, že pan ministr hledá řešení této věci. Ale řešení této věci je relativně velmi složité. Obor zdravotnictví je rozsáhlý, má mnoho jednotek, které jsou mnohdy rozdílné, ať to je preventivní péče, ať to je léčebná péče, ať to je akutní péče, záchranářská, ať je to lékárenství. To jsou všechno věci, které měly jiné podmínky a o všech těchto věcech je potřeba velmi uvažovat.

Já bych si dovolil odvolat se na slova paní ministryně Schillerové, která říkala před chvílí, že je chyba, že ten minulý zákon není možné prodiskutovat, protože je tam řada věcí, které by stály za to, aby bylo pro ně nalezeno dobré řešení. To je jedna stránka té věci. My nemáme žádné podklady pro to a nevíme, jak pan ministr rozhodne. Neznámé žádné podmínky, neznámé, v jakém rozsahu to vidí, známe jenom ten dobrý úmysl.

Na druhou stranu je potřeba říct, že nechápu, co tady je za krizovou nouzi. Všechno zdravotnictví je placeno zálohovým systémem. A z vyjádření pojišťoven víme, že budou až do konce roku platit podle nasmlouvaných záloh, to znamená, ve výši cen z předcházejícího roku. Není tedy žádný důvod, který by nás nutil k tomu rozhodovat rychle. Máme na to vlastně čas úplně obecně řečeno do konce roku. A dokonce ještě dál, protože pojišťovna není schopna spočítat ty výsledky dříve než někdy na úrovni konce ledna, začátku února. Až to spočítá, tak řekne, toto zařízení, tato lékárna, tato psychologická služba má takovou a takovou ztrátu a tam je čas na to, abychom měli rozhodnutí, které teď pan ministr moudře navrhuje, abychom řekli, jakým způsobem to bude řešeno. Těch řešení je několik.

Buďto je možné říct, že nějaké procento z plnění toho plánovaného celku bude považováno za sto procent, nebo je možné říct, že se změní ceník. To všechno je možné. Nejsnazší je to řešení definovat jinak, tu složku, která je považována za stoprocentní, ale to rozhodnutí o tom, co to má být, to by mělo být podloženo velmi závažnou a zásadní diskusí, hlavně proto, abychom na něco nezapomněli. Nejhorší je to, když někomu pomůžete a někomu, kdo je ve stejném problémů, nepomůžete vůbec. Proto velmi varuji před tím, abychom tuto věc přijímali v systému krizového rozhodování. Znovu říkám, do konce roku se vůbec nic nestane. Všechna zařízení - ambulantní, lůžková, lékárenská - to všechno je placeno na základě nějakých dopředu definovaných objemů. Každý měsíc ta zdravotnická zařízení dostávají informaci o tom, že vykázala tolik a tolik a že dostávají - a tam je napsaná suma, která je jednou dvanáctinou toho, co mají naplánováno na celý rok. Nemusíte vrtět hlavou, kolego Kasale, je to tak.

Proto se ptám, chceme, abychom rozhodli o něčem, o čem nevíme, jak to bude, jak to bude fungovat, jestli to postihne všechny, jestli v tom bude záchranná služba, dobře, jestli v tom budou psychologové, dobře, jestli v tom budou lékárníci v nějaké podobě, protože i ti jsou závislí na tom, kolik receptů vydali s tím kódem vydaného receptu a je to jejich zásadní příjem, hlavně zásadní příjem malých lékáren. Proto velmi prosím o to, abyste tuto věc zvážili. Já vím, že většina věcí je tady rozhodnuta dopředu. Ale toto je věc, kde mě to nutí k tomu, abych skutečně promluvil. Já tomu zdravotnictví rozumím, dělám ho celý život a dělám ho ve všech oblastech, v oblasti nemocniční, v oblasti ambulantní i v oblasti teoretické. Věřte mi, že není žádný spěch. Já chápu, že každý chce mít jistotu, že to dostane zaplaceno, ale mně stačí nebo nám za ODS stačí to, že máme ten teoretický příslib ministra, že to řeší a že to chce tímto způsobem řešit. A jediné, co je podstatné, aby toto řešení bylo věcně správně. A znovu říkám, žádné podklady pro to, jak to rozhodnutí bude vypadat, nemáme. Aniž bych chtěl komukoli cokoli podsouvat, jestliže to v této fázi odhlasujeme, už se na tom nic nezmění. A vyhláška, kterou dodatečně ministerstvo vydá, bude naprosto závazná a nedostaneme se k tomu, abychom ji opravovali. Děkuji.

