Svoboda (ODS): Typické zapřahání pluhu před koně, paní poslankyně

Děkuji za slovo. Já to porodním asistentkám velmi přeji, co jich chce kolegyně Richterová přidělit. Ale tak, jak to říkal kolega Válek, je to typické zapřahání pluhu před koně. Jestliže chceme někomu uložit nějakou úlohu, musí to umět a musí pro to mít náplň ve vzdělávání. Já vám mohu říci s pravděpodobností hraničící s jistotou, že většina porodních asistentek tento trénink nemá. V současné době péče o prs a o dítě skutečně porodní asistentky nedělají. Nedovedu si také představit větu, která tady zazněla, že budu řešit problém zánětu prsu. Problém zánětu prsu je velmi vážná věc, která vyžaduje velmi složité medicínské rozhodování a u zánětu prsu by porodní asistentka nemohla udělat žádnou jinou věc, než tu pacientku poslat k lékaři. Že na to dá nějaké studené nebo něco, to jsou všechno kroky, které mohou tu situaci jenom velmi zkomplikovat.

Já bych velmi uvítal, kdybychom porodním asistentkám to vzdělání pozměnili a doplnili, a pak toto mohou dělat. V tuto chvíli, pokud to schválíme, nejsou porodní asistentky kvalifikované na to, aby to řádně a kvalitně dělaly, protože jejich výuka to neobsahuje. A to vůbec nehovořím o tom, že máme porodní asistentky bakalářky, magistry a že u žádné z nich nemáme definováno, co mohou dělat a co se naučily. Vůbec nehovořím o tom, že bakalářské a magisterské studium se od sebe liší jenom velmi málo prostě proto, že ten systém není vypracován. Tam musí do tohoto vysoké školy sáhnout, a ne do kompetencí. Kompetence mohou vznikat jenom na základě vědomostí, znalostí a dovedností, ne na základě právního schválení, že nějakou kompetenci mám. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Děkuji.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. ODS



