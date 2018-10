TOP 09 má nové senátory - uspěl starosta, diplomat i rektor

„Děkujeme všem voličům, kteří k volbám přišli a podpořili kandidáty demokratických stran ve druhém kole senátních voleb. Vzhledem k tomu, že TOP 09 žádný mandát v Senátu neobhajovala, tak zisk pěti senátorů, z nichž někteří byli koaliční kandidáti, je úspěch. Na tom se ukazuje, že spolupráce s programově blízkými stranami se vyplácí. Zejména gratuluji Herbertu Paverovi, který uspěl v Moravskoslezském kraji díky své kvalitní práci na komunální úrovni,“ řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

S podporou TOP 09 se novým senátorem již v prvním kole stal také prezidentský kandidát Jiří Drahoš, dále rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, diplomat Pavel Fischer a geodet Miroslav Balatka z obvodu Sokolov.

„Náš starosta Herbert Pavera je kvalitní komunální politik, za kterého mluví jeho dlouholetá práce v regionu. TOP 09 hájí hodnoty svobody a demokracie, a také drží své zásady. Jsme rádi, že to občané oceňují i přes nepříznivé výsledky v průzkumech. Do TOP 09 bylo přijato od sněmovních voleb 535 nových členů, což je nejvyšší nárůst za rok v historii strany. Za to moc děkujeme,“ uvedla 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senát nemá „škodit“ prezidentovi a premiérovi. Musíme i do budoucna udržet naší republiku. Hovoří nový senátor Faktor, podnikatel a umělec Senátor Drahoš: Musíme lidem ukázat, že Senát je důležitou a užitečnou institucí Rakušan (STAN): Monopol moci v této zemi neexistuje Některé ženy se rozhodují podle vizáže, s tím se těžko bojuje, vysvětlil Michálek prohru s Hilšerem. Dozvěděl se za to o sobě mnoho ošklivého

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV