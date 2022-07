Teleky (KDU-ČSL): Cílené snížení účtů občanů za energie

reklama

Celou Evropu trápí enormní nárůst cen plynu, od které se odvíjí také cena elektřiny. Rozpočty rodičů a rodin jsou pro lidovce důležité, proto hledáme adekvátní řešení, jak finančně pomoci rodinám s dětmi, zároveň ale šetrně hospodařit s veřejnými financemi. Rád bych vás seznámil s kroky, které naše vláda podniká a na kterých se aktivně, jako předseda podvýboru Poslanecké sněmovny pro energetiku, podílím.

Na úsporný tarif vláda poskytne 27 miliard korun a dalších 23 miliard korun poskytne na odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Až 10 miliard korun poputuje na teplárenství, 3,6 miliardy na podporu kotelen a 2 miliardy na kompenzace nepřímých nákladů. Celkem se vláda zatím rozhodla věnovat na zmírnění dopadů nárůstu cen energií domácnostem a firmám v rámci „válečného“ balíčku opatření až 66 miliard korun.

Úsporný tarif spolu s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje může přinést domácnostem příspěvek až 16 tisíc korun. O konkrétních konečných parametrech tarifu, tedy jakou slevu odběratelům zajistí, rozhodne vláda svým nařízením nejpozději v srpnu.

Nepůjde o bezúčelné rozdávání peněz lidem na libovolnou spotřebu, ale o cílené snížení účtů občanů za energie.

Tzv. úsporný tarif je určen pro všechny domácnosti, které využívají plyn či elektřinu. Půjde o fixní částku, kterou za zákazníka přímo obchodníkovi z ročního vyúčtování energií zaplatí stát. Její výše se určí podle toho, na co domácnost elektřinu (svítí/vaří/ topí) nebo plyn (vaří/ohřívá vodu/topí) používá. Pokud některá domácnost využívá více zdrojů, získá příspěvek dvakrát.

Administrativně bude záležitost velmi jednoduchá – spotřebitelé slevu od státu nedostanou v hotovosti, nýbrž se objeví automaticky ve vyúčtování dodavatele energie. O výši slevy bude z jejich strany možné snížit si zálohy, což bude mít pozitivní dopad na jejich cash-flow.

Nikdo nebude muset o nic žádat, nikdo nebude muset nikam chodit. Stát slevu prostřednictvím OTE a obchodníků převede na odběratele automaticky a ti ji uvidí na svém účtu za energie.

Tarif se nebude vztahovat na firmy, chaty a chalupy, které využívají tzv. víkendový tarif, či na dobíjení elektromobilů. Sleva nebude poskytnuta na víkendový tarif.

Na příspěvek plynoucí z úsporného tarifu dosáhnou i subjekty, které mají vytápění zajištěno z domovních kotelen.

Pomoc se vztahuje na bytové domy vlastněné společenstvím vlastníků nebo bytovým družstvem. Konečným příjemcem příspěvku je uživatel bytu, který je užívaný k bydlení, nikoliv ke komerčním aktivitám.

Odpuštění poplatků za OZE se dotkne také firem a vláda také poskytne 2 miliardy korun na pomoc firmám z energeticky náročných odvětví. Bude se jednat o takzvané kompenzace nepřímých nákladů, které vláda firmám proplatí letos i příští rok.

Výše uvedené řešení, které navrhlo a prosadilo MPO, je docela jednoduché na administraci. I když jistě není dokonalé a naše strana by si například dokázala představit ještě větší motivace pro energetické úspory a jejich zohlednění v kompenzacích, je to jediné komplexní řešení, které je v tuto chvíli na stole, jiné by se velmi pravděpodobně nestihlo do podzimu naplánovat a schválit. V tomto chybí odkaz na zranitelnost (zranitelný zákazník) a pevně věřím, že to zohledníme v transpoziční novele, která toto bude do měsíce obsahovat.

Kromě toho česká vláda včetně našich ministrů intenzivně pracuje na zajištění dostatku ropy, plynu a dalších energetických surovin pro ČR tak, abychom byli co nejméně závislí na Rusku. Spočívá to v dohodách o nových dodávkách od našich evropských i mimoevropských partnerů, systematických krocích ke snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov v ČR (zateplování budov, výměně oken, instalaci rekuperace a optimalizaci zdrojů tepla) a také doplněním tuzemských zdrojů energií o nové efektivní a úsporné zdroje (produkce biometanu, solární elektrárny, tepelný čerpadla, kotle na biomasu atd.). My lidovci jsme si vzali za cíl například systematicky podporovat rozvoj tzv. agrovoltaiky, kdy půdě zůstává její zemědělská funkce, ale v dostatečné výšce jsou například umístěny solární panely, které zároveň produkují o obnovitelnou elektřinu. Výstavba obnovitelných zdrojů musí patřit mezi strategické projekty podobně jako liniové stavby.

Někdy zaznívají výzvy použít zdánlivě jednoduchá řešení, aplikovaná někde v zahraničí. Dovoluji si upozornit, že i v energetice funguje trh a právě ten trh pomáhal dlouhé roky k zachování dodávek bez zásadního omezení spotřeby nebo blackoutů. Zastropování cen vedlo například v Austrálii k hrozbě blackoutu. Nelze rovněž jednoduše odejít z energetické burzy, protože sítě a trhy v EU jsou propojeny. Navíc my tam dodáváme elektřinu a odebíráme plyn. Česká republika nemůže zůstat izolovaným energetickým ostrovem, to by pro nás skončilo katastrofou.

K diskusím o roli ČEZ: tato firma není bohužel plně v rukou státu, má minoritní akcionáře, takže nemůže rychle a jednoduše změnit principy jeho fungování. My jako lidovci nyní prosazujeme zdanění mimořádných zisků, například u firmy ČEZ, kde se jedná například o zdanění dividend. Ale nelze k tomu přistoupit tak, že tuto klíčovou firmu zcela připravíme o volné finance – ty jsou nesmírně důležité zejména v dnešní turbulentní době a bez podpory státu se neobejde ani tak velká firma. Důležité je taky zmínit, že stát ve spolupráci s ČEZ nyní zajistil terminál v Holandsku, který pokryje jednu třetinu spotřeby plynu ČR.

Česká republika bohužel nemá dost peněz na to, aby stát mohl pomoci úplně všem, a na současnou vládní pomoc je třeba se dívat i v tom kontextu, že stát musí mít schovány ještě rezervní zdroje na řešení případných dalších pomocí v budoucnu.

MUDr. Róbert Teleky, MBA KDU-ČSL



