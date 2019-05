On pan Babiš je ve dvojím střetu. Jeden potvrdila Evropská komise. Na druhý si jmenovaný sám zadělává. ČR má prý jiný právní výklad a ČR nic vracet nebude. To říká jako premiér ČR. O firmě, kterou spravuje fond. Prý to budeme baštit!

Pavel Telička BPP



autor: PV