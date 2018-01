Topolánek: Miloš Zeman a Jiří Drahoš se opakovaně vyhýbají diskuzím

Mirek Topolánek: "Voliči mají nárok znát postoje všech prezidentských kandidátů a přesvědčit se, jak obstojí v náročné politické debatě. Také proto k diskuzím opakovaně vyzývám Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. A ti se jim opakovaně vyhýbají. Dnes to bylo zase to samé, Jiří Drahoš - tentokrát to bylo dokonce už potřetí - se mnou odmítl debatovat v TV Prima. A takhle podle mě fér hra prostě nevypadá."

Mirek Topolánek BPP

Kandidát na prezidenta v roce 2018

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prdel! Jel Miloš Zeman u Xavera v rádiu, zatímco Veselovský a Drtinová... Topolánek: Rašín byl jedním ze státníků, kteří mají lví podíl na vzniku Československa Zájemci o Hrad zintenzivňují útoky proti soupeřům Jiří Drahoš v rádiu: Vrátím Hradu důstojnost, žádné oslavy Martina Nejedlého už tam nebudou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV