Třeštíková: Na Žižkově se otevřel art re use, sklad uměleckého materiálu za odvoz

První pražský sklad uměleckého materiálu za odvoz - art re use - se otevřel v úterý 21. září 2021. Jeho součástí budou také dílny a doprovodný program. Neziskový projekt vznikl za podpory městské části Praha 3 a Magistrátu hlavního města Prahy. Za myšlenkou vzniku art re use stojí spolek Skutek, o realizaci se postaral provozovatel - spolek ArtMap a koordinátor projektu art re use Jan Vincenec.

Art re use funguje v prostorách na Žižkově jako „banka“ uměleckého materiálu, která nabízí umělcům, studentům, neziskovým projektům a galeriím materiálové i nástrojové zázemí k tvorbě, včetně „know-how“ podpory a inspirace. Kulturním institucím, firmám i uměleckým školám naopak pomůže se smysluplnou redistribucí užitého a aktuálně nepotřebného materiálu, který samy nemohou déle skladovat.

Základním přínosem je soustředit na jedno místo snahy jednotlivců a institucí, usilujících o zodpovědný přístup k surovinám. Vedle materiálového zázemí pro tvorbu a výstavní činnost má i svou nezanedbatelnou funkci ekologickou a edukativní. Objekt v Chlumově ulici o celkové rozloze 271 m2, který proměnil Spolek ArtMap a Skutek společnými silami v další bod do mapy uměleckého provozu, nabídne v budoucnu také workshopy pro veřejnost a různou edukační činnost zaměřenou na téma recyklace.

„Za magistrát jsme moc rádi podpořili art re use - projekt spolků Skutek a ArtMap, s jejichž aktivitami má hlavní město dobrou zkušenost a podporuje je dlouhodobě. Po předmětech a materiálech, které sklad uměleckého materiálu za odvoz zprostředkovává, je obrovská poptávka, což dokazuje, že takový projekt na území hlavního města patří,” uvádí Hana Třeštíková, radní hlavního města Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu.

„Roky jsem kolem té budovy chodil a přemýšlel, co je uvnitř. Byl to sklad volebních uren, které jsou potřeba jednou za rok. Dostat do prakticky nevyužívané budovy pomoc živému umění v covidové době považuji za výsledek skvělé synergie městské části Praha 3, Artmapy i Magistrátu,“ říká Michal Vronský, zastupitel městské části Praha 3 a předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání.

Jelikož projekt vznikl až na jaře letošního roku, Magistrát hlavního města Prahy operativně přispěl na prvotní investice individuální účelovou dotací. Také městská část Praha 3 projekt podpořila - podílela se finančně na zprovoznění objektu a současně dala k dispozici městské prostory na dva roky se symbolickým nájmem.

„Díky velké poptávce v galerijním prostředí a popularitě projektu nás už v průběhu stavebních prací začali oslovovat galeristé, umělci a kurátoři s nabídkou přebytečného materiálu. Zřídili jsme pro distribuci klasický e-shop, materiál obratem publikovali a do týdne byl pryč. Do včerejšího slavnostního otevření prošla takto skladem již celá tuna materiálu – recyklované matrace, desky, trámky, kachličky, pletivo apod. Součástí funkce skladu je také dokumentace, publikace a prezentace projektů, na které byl materiál darován,“ vysvětluje Jan Vincenec, koordinátor projektu art re use a vedoucí skladu.

Spolupráci na vzniku re use centra uvítal spolek Skutek, jehož místopředseda Jiří Ptáček připomněl: „Po výstavách často zbývají výstavnické prvky nebo nepoužitý materiál. Prvním pokusem o jeho sdílení se stala skupina na sociální síti Facebook. Většina byla bleskurychle rozebrána. Snaha neplýtvat a sdílet je na umělecké scéně mimořádně aktuální.“

„Cílem společné aktivity spolků ArtMap a Skutek je vytvořit hlavní komunikační bod v recyklaci, distribuci a transformaci neužitečného galerijního a výtvarného materiálu na užitečný. Základním přínosem je soustředit na jedno místo snahy jednotlivců a institucí, usilujících o zodpovědný přístup k surovinám. Vedle materiálového zázemí pro tvorbu a výstavní činnost má i svou nezanedbatelnou funkci ekologickou a edukativní. Sklad uměleckého materiálu – art re use – je vedle on-line platformy o současném umění, tištěné ArtMapy a nakladatelství s kamenným knihkupectvím novou službou našeho spolku kulturnímu provozu,“ říká Tomáš Hrůza, předseda spolku Artmap.

„Věřím, že projekt art re use centra podpoří kulturní rozvoj (nejen) na naší městské části a přispějeme tím k šetrnějšímu zacházení s výstavním materiálem, jenž bude dále k dispozici umělcům a neziskovým projektům,“ dodává Pavel Křeček, radní městské části Praha 3 pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Princip je jednoduchý. Kdokoli si může v katalogu na webu http://reuse.artmap.cz/ vybrat z roztříděných věcí, vložit je do košíku jako v obchodě. Je potřeba jen vyplnit kontaktní údaje. Na základě této objednávky následuje domluva přes email nebo telefon na čase předání. Jedinou podmínkou je návrat věcí do kulturního provozu. Lze si zařídit ateliér, galerii, divadelní představení nebo jakýkoli veřejně prospěšný projekt, ale jelikož je činnost skladu podpořena částečně dotacemi, dary a prací dobrovolníků, vedení art re use uvítá zpětnou vazbu, na co byl materiál využití. Prezentace podpořených projektů bude nedílnou součástí činnosti skladu.

