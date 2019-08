Třeštíková: Požádali jame o nabídky několik menších pivovarů

„Pražané si budou moci do Šlechtovy restaurace zajít na pivo a poctivou českou kuchyni z Vinohradského pivovaru. Do této 300 let staré restaurace patří provozovatel, který podpoří atmosféru a ducha restaurace. Proto jsme požádali o nabídky několik menších pivovarů, které mají vazbu na Prahu a dokáží za rozumné ceny připravit pivo, limonádu i jídlo, na které budete mít během vycházky ve Stromovce chuť,“ řekla radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková.

Znovuotevření slavné restaurace plánuje hlavní město už od příští letní sezóny. Ze Šlechtovy restaurace se má stát nejen místo pro občerstvení, ale i nové společenské centrum Stromovky. „Chystáme pro Pražany ve Šlechtovce další místo, kam můžou vyrazit na procházku, za sportem nebo si jen tak odpočinout uprostřed zeleně. Hned vedle Stromovky od letošního jara otevíráme dolní část Výstaviště s lanovým hřištěm pro děti, místem pro piknik nebo veřejným grilovištěm, vznikla tak nová velká oblast, kde se město potkává s přírodou,“ upřesnil Jan Čižinský, zastupitel hl. m. Prahy a starosta Prahy 7.

O kulturní a další společenský program se postará provozovatel, který má s kulturním děním ze svého sálu přímo v pivovaru bohaté zkušenosti. „Šlechtovka je nádherné místo s obrovskou tradicí, mít možnost oživit tenhle příběh je pro nás opravdu lákavé. Ten prostor si zaslouží, aby se stal nejen zastávkou při nedělním výletě do zoo, ale byl sám o sobě cílem, kam se lidé budou vracet. Stejně jako se nám to podařilo ve Vinohradském pivovaru, který jsme budovali s vizí, že z něj chceme mít takový podnik, do kterého si rádi zajdeme i my sami,“ uvedl jeden ze spolumajitelů Vinohradského pivovaru Jan Korselt.

Vinohradský pivovar si za několik let své existence získal pevné místo na pražské gastronomické scéně a může se pyšnit i mezinárodními oceněními, mezi TOP 10 evropských pivnic jej loni zařadili čtenáři britského listu The Guardian.

„Náš podnik samozřejmě stojí na skvělém pivu, které vaříme podle těch nejlepších receptur a tradic. Ale vedle toho se pyšníme širokou nabídkou pro nepivaře - lidé k nám chodí na víno, domácí limonády, výbornou kávu z malé české pražírny nebo poctivou českou kuchyni. V našem sále pořádáme divadelní představení pro děti i dospělé, přednášky či koncerty. Kultura se s dobrým jídlem a pitím skvěle doplňuje, tohle chceme přinést i do Šlechtovky. Přestože nás vyhledávají davy turistů, chceme zůstat cenově dostupní pro „normální“ lidi z okolí, kteří tvoří většinu našich hostů,“ dodal Korselt.

Hana Třeštíková , MgA. PRAHA SOBĚ



místostarostka městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Se Šlechtovou restaurací pivovar sdílí podobně pohnutou historii. Pivovar byl založen roku 1893, kdy Královské Vinohrady ještě nepatřily k Praze, ovšem dřívější usedlosti už rychle nahrazovaly městské bloky a Vinohrady byly jedním z největších českých měst. Hned příští rok bylo vystaveno první pivo, vařila se klasická česká piva včetně Velkopražské dvanáctky a černého ležáku. Sláva pivovaru měla naneštěstí krátkého trvání. Za války výroba ustala, pak byl pivovar znárodněn a výroba piva se do něj vrátila až v roce 2014 díky skupině několika nadšenců. Ti si pronajali část bývalého pivovaru – prostory bývalé spilky – a vaří zde tradiční české ležáky i stále populárnější pivní speciály.

Znárodnění znamenalo počátek úpadku také v případě Šlechtovy restaurace, původně barokního letohrádku z konce 17. století. V 60. letech minulého století se restaurace musela úplně uzavřít a jako opuštěná budova na konci 70. let dvakrát vyhořela a hrozila jí demolice. Záchrana začala teprve před dvěma lety a tato národní kulturní památka je nyní v pokročilé fázi rekonstrukce.

Rekonstruuje se stávající objekt i nedochované části, a to v jejich původním půdorysu i vzhledu. Přístavby, které se nacházejí mimo původní půdorysnou stopu, jsou navrženy jako novodobé, ale s použitím původních materiálů. Ústředním prostorem je víceúčelový sál včetně navazujícího zázemí, dále restaurace a kavárna. Postupně otevírat se začne Šlechtova restaurace během sezóny 2020.

„Rekonstrukce není jednoduchá, jde o nesmírně cenný, památkově chráněný objekt. Jsme ale rozhodnuti příští rok toto místo uvést do provozu alespoň v určitém rozsahu a provoz následně doplňovat o další části,“ sdělila Hana Třeštíková. Šlechtova restaurace nabídne klasické prostory v interiéru, stejně jako venkovní altán. Kromě toho bude obnovena kaštanová alej s altánem, která byla před několika lety zničena sesuvy půdy a následným nešetrným zacházením.

Psali jsme: Scheinherr: Starat se musíme o všechny mosty a lávky v Praze Pospíšil (TOP 09): Zrušením ohňostroje se Praha zařadila po bok moderních světových metropolí MHMP: Praha schválila memorandum o spolupráci s městskými částmi při řešení bytové nouze rodin Třeštíková: Praha nabídla Moravskému Krumlovu dočasně Slovanskou epopej

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV