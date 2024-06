Trikolora upozorňuje na hrozící občanskou neposlušnost

Je to docela jednoduché. Jestliže Česká televize nedodržuje svoji základní zákonem stanovenou povinnost, jíž je „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“, a jestliže Česká televize svojí zcela jednostrannou praxí kolaboruje s vládní mocí, proč by měli zákon dodržovat televizní poplatníci, respektive proč by měli televizní poplatníci měsíc co měsíc posílat České televizi další a další peníze na její porušování zákona?

Ostatně přímo Listina základních práv a svobod, jež je součástí našeho ústavního pořádku, ve svém článku 23 stvrzuje, že: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“