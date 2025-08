„Jen muž a žena, nic víc.“ Macinka dopálil moderátorku s „transsexuály“

Moderátorka Pavlína Horáková si do studia Prostoru X pozvala Petra Macinku, šéfa Motoristů sobě. A ten neváhal a opakovaně se s ní pustil do křížku.

Ale začal zvolna.

Na začátku takového lynče bývá podle Macinky nějaká chyba, kterou nemá cenu popírat, jenže pak už celá věc pokračuje tím, že se vyhrabávají deset či dvacet let staré příspěvky. „A končí to v mnoha případech tak, což se stalo nám, že vedeme nějakou svatou válku vůči těm, kteří nás chtějí poškodit a kteří nás pomlouvají, tak si postupně uvědomíte, že ti voliči, kteří těm pomluvám vlastně ani nevěří, tak je to přestalo bavit,“ uvedl Macinka.

Motoristé prý proto chtěli udělat tlustou čáru a jako jedna z prvních stran představit program, který má Motoristům pomoct pohnout se dál. „Bude to brutální, bude to ostré, nebude to hezké, ale teprve to začne,“ naznačil Macinka, jak bude vypadat start předvolební kampaně až někdy v září.

A pak se pustil do křížku s moderátorkou, která naznačila, že Filip Turek lhal, když tvrdil, že jel víc než 200 kilometrů v hodině po německé dálnici, když přitom jel po české dálnici, kde je nejvyšší povolená rychlost jen 130 kilometrů v hodině.

Podle Macinky ale Turek nelhal. „On hned na začátku řekl, že jedna ta fotka je z Německa a druhá pravděpodobně ne. Takže říkat, že lhal, není úplně fér,“ zlobil se Macinka.

Ještě ostřejší byl v kauze, ve které bývalá partnerka Filipa Turka obvinila českého europoslance z toho, že ji v minulosti znásilnil a bil ji.

„To je prostě čistě účelová kauza vyvolaná před volbami. Nic takového se nestalo. Má to všechny znaky toho, že když si někdo vzpomene na něco takového po 15 až 20 letech, zrovna těsně před volbami, tak to fakt není důvěryhodné,“ konstatoval Macinka.

Moderátorka oponovala, že podle odborníků není neobvyklé, že oběti takových činů promluví až po letech.

„Já o tom vím hodně. My jsme se o tom s Filipem velmi otevřeně bavili. A já v této věci za Filipem jednoznačně stojím,“ zdůraznil Macinka s tím, že šlo o ženu, která žila s Filipem Turkem 10 let, ale těsně před volbami si vzpomněla, že na ni byl v 19ti letech zlý, … no tak já vím, co je to za osobu, také vím, že je to žena, která kandidovala za Zelené a vím, že je to vykonstruovaná politická kauza,“ konstatoval Macinka.

Považuje za absurdní to, že někdo Filipa Turka označil za „znásilňovače“.

Stejně nekompromisní byl vůči novinářce Apoleně Rychlíkové, o které prohlásil, že sama o sobě říká, že nenávidí muže a nenávidí kapitalismus a proto o ní mluvil jako o levicové extremistce. „To je levicový extremismus, nezlobte se na mě,“ zdůraznil Macinka.

Zdůraznil také, že Filip Turek i jeho podporovatelé vyzvali k tomu, aby o všem, co se týká Motoristů a Filipa Turka, diskutovali slušně.

Přiznal též, že druhý český prezident Václav Klaus pozvedl obočí nad rychlou jízdou Filipa Turka. „Já radši nebudu říkat, co pan prezident řekl,“ pousmál se Macinka.

Vyjádřil také naději, že Václav Klaus bude Motoristy sobě volit.

V rozhovoru popřel, že by Motoristé odmítli spolupracovat s Přísahou. „My jsme nikoho neodkopli,“ zdůraznil Macina. Jediné, co udělal, tak prý odmítl kandidovat v koalici. Ale učinili Přísaze nabídku, podle Macinky velmi dobrou nabídku a je škoda, že se Přísaha rozhodla s Motoristy nejít a tím hlasy pro Přísahu propadnou. Tak to vidí Macinka, podle kterého měla Přísaha šanci udělat pragmatické rozhodnutí, které však neudělala.

Promluvil také o programu, konkrétně o zdravotnictví, a zdůraznil, že Motoristé chtějí, aby si za lepší péči ve zdravotnictví mohl připlatit každý, kdo o to stojí. „A my chceme, aby to bylo odečitatelné z daní, aby lidé viděli, že se vyplatí investovat do svého zdraví.“

Pár slov věnoval i Petru Fialovi. „Je to asi jediný člověk, který věří, že vyhraje Petr Fiala. My ostatní víme, že to bude asi trochu jinak,“ poznamenal.

„Naprosto v tichosti to schválili,“ vyčetl vládě Petra Faly Macinka s tím, že emisní povolenky pro domácnosti mohou stát stovky miliard ročně a akceptovat pokuty od EU se vyplatí víc, protože budou nižší než náklady plynoucí z povolenek pro domácnosti. „5 miliard pokuta, nebo 100 miliard náklady pro domácnosti? My jme pro pokutu,“ vyložil svůj pohled Macinka.

V obecné rovině poznamenal, že se dá obejít i burza v Lipsku a tím snížit ceny energií pro české občany. Zdůraznil také, že nejlevnější energetickou surovinou v Česku je v tuto chvíli uhlí a proto Motoristé nesouhlasí s omezováním těžby. Až do chvíle, než se podaří českou energetiku opřít o větší množství energie vyrobené v jaderných elektrárnách.

V obecné rovině se věnoval i dotační ekonomice, kterou je z jeho pohledu třeba osekat. Podle Macinky tady jde o balík až 30 miliard korun, který lze osekat.

„Existují firmy a podniky, které si před dvěma nebo třemi lety zvykly na to, že čerpají dotace a v podstatě všechny své zisky mají na základě toho, že čerpají dotace. My chceme tyto společnosti navrátit na trh. Pokud firmy chtějí peníze, mají si je hledat v bankách, mají si je hledat u investorů, mají si je hledat na trhu,“ zdůraznil Macinka.

„A pokud stát něco financuje, mělo by to být napřímo, a ne prostřednictvím nějakých neziskovek,“ poznamenal také Macinka.

Horáková Macinkovi oponovala, že se na neziskové organizace vydává jen něco přes 16 miliard, ale Motoristé chtějí v tomto sektoru ušetřit mnohem víc. „To znamená, že ta čísla tam tak úplně nesedí,“ poznamenala.

„Ale to je číslo, které vyplývá ze státního rozpočtu,“ bránil tezi Motoristů Macinka.

Věnoval se i migračnímu paktu EU. „Česká republika platí za jednu z nejbezpečnějších zemí,“ zdůraznil Macinka s tím, že Česko nemusí přistupovat na politiku zemí, která se dá shrnout souslovím „wir schaffen das“, čili zvládneme to. Nezvládly to a dnes už nejsou tak bezpečné, myslí si předseda Motoristů. Zdůrazňoval, že příští česká vláda by měla mít velkou odvahu k tomu vymoct si výjimku z migračního paktu, který podepsal Vít Rakušan.

Podle Macinky to je chyba, kterou už z rejstříku trestů Rakušanovi nikdo neodpáře. „My můžeme dostat pokutu, ale žádná pokuta není tak vysoká jako likvidace bezpečnosti České republiky,“ zdůraznil Macinka. „Nemá smysl přijímat lidi, kteří do Česka kulturně nepatří a nechtějí žít podle našich pravidel,“ nechal se slyšet Macinka, podle něhož jde o problém, o další horký brambor, který příští vládě zanechala „vazalská vláda Petra Fialy“.

V závěru rozhovoru věnoval Macinka pár slov i festivalu Prague Pride a zdůrazňoval, že lidé by na tento pochod neměli dostávat peníze od státu. Státu není nic do toho, s kým kdo spí. Stát do toho nemá strkat nos.

Jasně řekl ještě jednu věc.

„Určitě máme členy, o kterých i já třeba vím, že jsou gayové a tak dále. To přece žádný problém není. Ale tady se bavíme o tom, že když je někdo gay, tak je muž. A není to žádné třetí nebo páté nebo pětisté pohlaví,“ zdůraznil Macinka.

„Žádné pětisté pohlaví neexistuje,“ oponovala moderátorka. „Ale co máte vlastně za problém s transgender lidmi? Vy se vůči nim vyjadřujete velmi, řekla bych, ostře, když říkáte, že existují jen muž nebo žena. Ale my přece víme, že to tak není,“ poznamenala moderátorka.

„Nezlobte se na mě, ale já dobře vím, že existují pohlaví muž nebo žena a žádné další pohlaví prostě není,“ zdůraznil Macinka s tím, že na světě jistě existují muži, kteří jsou muži a necítí se ve svém mužském těle dobře, ale podle Macinky to nemění nic na tom, že to jsou pořád muži. A stejně tak existují ženy, které se necítí dobře ve svém těle, ale pořád to jsou ženy. Macinka to vidí právě takto. „Já neznám žádné třetí, páté nebo sté pohlaví. To jsou prostě sociální konstrukty, které já nepřijímám,“ zdůraznil Macinka.

Nakonec zkonstatoval, že demokracie je vláda většiny, zatímco liberální demokracie je nadvláda menšin.

