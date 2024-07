Turek (Motoristé sobě): Klíčové je podpořit diplomatická jednání a hledat kompromisní řešení

V Evropském parlamentu se hlasovalo o přijetí tzv. rezoluce na podporu Ukrajiny, která má ale ve skutečnosti formu snahy odsouhlasit, že jakákoli diplomatická snaha je zločinem. Rád bych objasnil své stanovisko, které veřejně zastávám již delší dobu. Ukrajinu jsem na začátku války finančně i jinak podporoval a ruskou agresi jednoznačně odsuzuji po celou dobu. Současně se však domnívám, že prodlužování konfliktu může vést k dalšímu utrpení.

Dle mého názoru je pro ukončení konfliktu klíčové podpořit diplomatická jednání a hledat kompromisní řešení, které by mohlo vést k pozastavení bojů, nikoli tyto snahy trestat! Věřím, že dialog a vyjednávání jsou klíčové pro dosažení příměří, které by mohlo vést k dlouhodobému řešení konfliktu, i když jsem si vědom, že tohoto dosáhnout může být schopen pouze schopný americký prezident.

Důležitým faktorem mého rozhodnutí bylo také to, že předložená rezoluce byla dle mého názoru problematicky formulována. Obsahuje prvky, které mohou potenciálně odsuzovat pokusy o diplomatické řešení konfliktu, což považuji za kontraproduktivní. Navíc jsem měl výhrady k částem, které by mohly být interpretovány jako omezování nezávislosti států, což je princip, který považuji za zásadní, a každý zástupce národního státu by měl též.

Rezoluce o podpoře Ukrajiny zjednodušeně nemůže zároveň obsahovat odsuzování snahy o diplomatická řešení, šancí je jedině souběh obou faktorů. Představa, že Ukrajina vojenskou silou za cenu "rozumných" ztrát získá zpět celý východ a Krym a zažene nepřítele s jaderným arzenálem za svou hranici, je až úsměvná, bohužel ale stojí a bude stát mnoho životů a neskutečné materiální škody.

Tolik a tak hloupých přednesů, absentujících realistické vnímání světa a realistické pojetí mezinárodních vztahů, jako při projednávání této rezoluce, jsem nikdy v tak krátkém úseku neslyšel. Silně naivní projevy, dávající pocit, že výsledek války bude rozhodnut hlasováním v Evropském parlamentu, s neustálým odsuzováním jakéhokoli dialogu nebo kompromisu, jsou směšné.

Bohužel toto primitivní pojetí politiky dostalo mezinárodní situaci tam, kde je. Kdyby hlasování bylo demokratické, tedy tajné, a europoslanci neměli strach z mediálního lynče naší evropské mediokracie, mohlo by zrcadlit veřejné mínění a zdravý rozum a mohla být přijata racionální úprava této rezoluce. Podporujme Ukrajinu bez potřeby odsuzovat pokusy o diplomatické mise, tento souběh je jedinou možnou cestou.

Podporujme Ukrajinu na národních úrovních. EU nemá zasahovat do pozic národních států, které mají UA pomáhat samostatně a dle svého uvážení a možností! I jakákoli snaha o formování EU do vojenské aliance znamená opět jen a jen nevratnou federalizaci, neplníme vzhledem k situaci dlouhodobě své závazky vůči NATO a evropští politici při argumentaci jeho sílu, občas i existenci, absolutně nereflektují. EU má sloužit jako obchodní unie svobodného a volného pohybu a obchodu, nikoli jako superstát!

V konečném důsledku je podpoření této rezoluce proruské, protože likviduje suverenitu členských států, tím i jejich efektivitu, trh, tedy i bohatství, kulturu, a tedy do budoucna obranou a jakoukoli jinou schopnost. Jestli má někdo pocit, že Viktor Orbán, poté co navštívil Kyjev, letěl do Moskvy požádat Putina, aby vybombardoval dětskou nemocnici, a pak to jel konzultovat do Pekingu a Washingtonu, tak je zcela pomatený touto zrůdností a preferuje smrt před životem. Obdobné názory nemají v žádné obdobné rezoluci co dělat!

