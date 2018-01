„Okolnosti vzniku jednobarevné menšinové vlády hnutí ANO jsou znepokojivé. Neproběhla žádná seriózní jednání o vytvoření transparentní většiny v Poslanecké sněmovně, pan prezident i nový premiér postupovali při vytváření nové vlády od počátku směrem k menšinové vládě a tedy v rozporu se zvyklostmi parlamentní demokracie,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„ODS novou vládu nepodpoří, a to ze tří hlavních důvodů. První je ústavně-politický a souvisí s nestandardním způsobem jejího vzniku. Druhým důvodem je, že podpora jednobarevné menšinové vlády ANO by byla v rozporu s mandátem, který jsme dostali od voličů. Třetím důvodem je obsah programového prohlášení vznikající vlády,“ dodal.



Předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura poukazuje na konkrétní nedostatky programového prohlášení: „Polovinu programového prohlášení vlády tvoří nesplněné sliby minulé vlády, jejímž členem bylo hnutí ANO. Ta druhá polovina jasně ukazuje, že Andrej Babiš chce vládnout sám a je mu jedno, s kým jednotlivé zákony prosadí, proto nechal do programového prohlášení napsat body, které vyhovují i dalším parlamentním stranám a představuje si, že takto získá důvěru. V programovém prohlášení jsme se navíc asi 50x dočetli, že vláda představí nový zákon, ale ani jednou jsme se nedočetli, co je cílem toho zákona. Jakoby samotným cílem bylo vytvořit nové zákony. Takže diskuse nad obsahem tohoto důležitého dokumentu je v podstatě zbytečná.“

Aleksandra Udženija ODS



„Nemůžeme podpořit vládu, která jde proti našemu programu především ve dvou oblastech, které jsou pro nás velmi důležité. Jedná se o snižování daní a odstraňování byrokracie. V programovém prohlášení je uvedeno, že vláda chce zvyšovat mzdy pouze vybraným zaměstnancům, ODS naopak chce zvyšovat mzdy všem, prostřednictvím snížením daně z příjmu. Vláda chce pouze přesouvat položky mezi jednotlivými sazbami DPH, ODS chce zjednodušit systém a snížit počet sazeb. Nemůžeme souhlasit ani s výjimkami z EET, tento nástroj chceme zrušit úplně,“ dodává první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

