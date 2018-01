Vácha (TOP 09): Nezvolení Ondráčka je dobrá zpráva pro demokracii

29 let poté, co si připomínáme výročí Palachova týdne, měl být předsedou stálé komise pro kontrolu GIBS zvolen komunista Zdeněk Ondráčka, který právě před 29 lety zasahoval proti občanům uctívajícím Palachovu památku. Poslanci ho však nakonec ve třetím kole volby nezvolili.

„25 osobností veřejného života a dalších 190 signatářů se podepsalo pod naši novoroční výzvu adresovanou poslancům zvoleným za Jihočeský kraj, aby komunistu Zdeňka Ondráčka, aktivně sloužícího jako člen pohotovostního pluku minulému režimu při potlačování demokratických projevů našich občanů, nezvolili do čela stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS, určené pro kontrolu bezpečnostních složek. Jsme velmi rádi, že veřejnost není ještě po všech těch skandálních projevech i činech našich ústavních činitelů netečná a že se dokáže ještě aktivizovat a odmítnout zjevné pohrdání principy demokratického právního státu,“ uvedl jeden z autorů výzvy, předseda českobudějovické TOP 09 Tomáš Trantina.

Autoři výzvy zaslali její text jihočeským poslancům. „První reakce přišla od našeho poslance Františka Váchy, který pochopitelně potvrdil, že Ondráčka nevolil ani volit nebude. Došly nám však i reakce z ostatních poslaneckých klubů, včetně jednoho z poslanců zvolených za ANO, které má vzhledem k hledání podpory pro svou menšinovou vládu největší máslo na hlavě,“ informoval další z autorů, člen českobudějovické TOP 09 Martin Volný.

Jihočeských poslanců se dotazovala i redakce MfDNES Jižní Čechy. Z její ankety vyplývá, že ze 13 poslanců zvolených za Jihočeský kraj, bylo jednoznačně proti volbě 7 poslanců, kromě našeho poslance Františka Váchy (zvoleného za TOP 09) ještě Adam Vojtěch (zvolený za ANO) a Jan Kubík (ANO), Jan Bauer a Jan Zahradník (oba ODS), Ondřej Veselý (ČSSD) a Jan Bartošek (KDU-ČSL). V prvním hlasování Ondráčka nepodpořila ani Radka Maxová (ANO), naopak její stranický kolega Karel Tureček mu svůj hlas dal. Jednoznačnou podporu má Zdeněk Ondráček naopak u předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, který ho dokonce sám do funkce nominoval.

Náš poslanec František Vácha od samého počátku nominaci Ondráčka tvrdě kritizoval. „Nominace poslance Ondráčka do pozice předsedy stálé komise pro kontrolu GIBS není nic jiného než politický kšeft mezi Andrejem Babišem a jeho bývalými spolustraníky z komunistické strany. Co všechno bude ještě Andrej Babiš ochoten obětovat, aby mohl vládnout této zemi? Na takové politické korupci se podílet nehodláme a pevně věřím, že náš poslanecký klub nebude jediný,“ uvedl František Vácha a dodal: „Vím, že i pro mnohé poslance hnutí ANO je podpora KSČM velmi nepříjemná. Měli by proto hlasovat v souladu se svým poslaneckým slibem, tedy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Bohužel, zdá se, že mnozí z nich při volbě ztrácejí vědomí, aby si uchovali své svědomí čisté. Jenže ono to, dámy a pánové, takhle nefunguje.“

„Možná i v důsledku proměny společenské atmosféry po prvním kole prezidentských voleb, kdy Miloš Zeman zaostal za očekáváním a favoritem druhého kola je rázem jeho vyzyvatel Jiří Drahoš, se i poslanci klubů, kterým není proti srsti vláda premiéra v demisi Andreje Babiše chytli za nos“, dodává Martin Volný.

