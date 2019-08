Valachová (ČSSD): Dětští dlužníci konečně dostanou druhou šanci

„Jsem ráda, že prezident republiky podepsal druhou šanci pro mladé lidi zkrotit nezaviněné dětské dluhy! Společné dílo tak bylo dokončeno. Díky rychlosti podpisu prezidenta republiky budou mít možnost mladí lidé již v září dosáhnout na jednodušší a snazší oddlužení a splatit co mohou věřitelům, ale nenechat se ničit obchodníky s dětskými dluhy a lichváři,” řekla Kateřina Valachová.

Lidé by se peněžitých závazků z dětství mohli zbavit podle novely za tři roky. Jedinou podmínkou je plnit závazky oddlužení. Zvýhodněný režim se týká těch, u kterých alespoň dvě třetiny dluhů vznikly ještě před dovršením 18 let. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků.

Kateřina Valachová díky této novele spojila síly s celou sněmovnou. Podpora novely byl ze všech devíti sněmovních frakcí a navazuje na další, zatím neschválenou úpravu, podle níž by dluhy dětí do 15 let přecházely na jejich zákonné zástupce. Vláda s oběma změnami souhlasila.

V Česku čelí exekucím přes 6500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství. Dluhy vznikly kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby či kvůli jízdě načerno.

