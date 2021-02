Valachová (ČSSD): Dnes začíná druhé pololetí

reklama

Co přeji našim dětem především? Aby co nejmenší jeho část strávily na distanční výuce a co největší s kamarády a spolužáky a především s učitelkami a učiteli ve školách. Naše mladší Kačenka měla to štěstí, že jako prvňačka do školy může a že mohla také dostat vysvědčení - paní učitelce moc díky za fotku.

Naše starší Peťka má pro změnu tu smůlu, že jako páťačka do školy nemůže. A že vysvědčení měla "online". Těžko se ji vysvětluje, jaký je v tom rozdíl. Udělám všechno pro to, aby byly školy za maximálních ochranných opatření otevřené co nejdříve. Jejich zavření stojí obrovské peníze (určitě větší, než by stála skutečně důkladná ochrana učitelů a žáků). Ale peníze vezmi čert - zavřené školy hlavně strašně škodí celým generacím dětí a studentů. Ale to teď řešit nechci.

Teď chci všem ve školství poděkovat za jejich nasazení a snahu zvládnout situaci. A úplně všem nám přeji, aby to druhé pololetí bylo v podstatně větší pohodě.

