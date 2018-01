Valachová (ČSSD): Nechci poslouchat nepřesné informace z úst předsedy vlády

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jenom poznámku ke státní službě a co se tady stalo v Poslanecké sněmovně, když bylo vše připraveno na finální hlasování, koaliční hlasování ČSSD, ANO a KDU-ČSL, kdy zákon o státní službě vypadal zdaleka jinak, než ho nyní zažíváme na vlastní kůži. Nestalo se to, že někdo něco nezvládl. Byl tady jmenován pan Dienstbier. Nestalo se ani to, že někdo něco zvládl. Byl tady jmenován pan Chovanec. Stalo se to, že sociální demokracie musela ustoupit a zejména v návrhu pravicových stran, určitě pan Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, to potvrdí, nebo kolegové z Občanské demokratické strany, došlo k významné změně státní služby právě směrem k tomu, že nesmí být nezávislé generální ředitelství na Úřadu vlády. Nesmí být žádný stabilní pracovní poměr, to znamená definitiva státních zaměstnanců. Dostaly se tam různé možnosti ukončení jejich služebních poměrů.

Omlouvám se, nejsem s ní přesně seznámena, budu se vyjadřovat, až se s novelou přesně seznámím, s jejím finálním zněním, ale znamená jenom tolik, že to, co minimálně vyjednavači za hnutí ANO, a já jsem byla u toho, popírali, to znamená byli proti, to znamená, aby Generální ředitelství státní služby bylo na Úřadu vlády, byli dokonce i proti tomu, aby byl omezen mandát vedoucích pracovníků, to znamená, aby tam například bylo pět let, to už tehdy prosazovalo KDU-ČSL, tak najednou teď, a kromě voleb a jiné vlády se nic jiného nestalo, totéž hnutí toto navrhuje. Každý si o tom můžeme popřemýšlet, ale nechci jako poslankyně poslouchat řekněme nepřesné informace z úst pana předsedy vlády. Nepochybuji o tom, že si na to velmi dobře vzpomínám.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



autor: PV