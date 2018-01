Jurečka (KDU-ČSL): Neberte nám právo se ptát

Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, ctěná vládo,

já bych se s dovolením přihlásil stručně k mému příspěvku z minulého týdne. Já bych prosil, aby nezapadlo to, co jsem tady minulý týden říkal a aby mně bylo odpovězeno ze strany členů vlády na to, co jsem se ptal, pokud jde o návrh KSČM na revizi a zdanění církevních restitucí na průběh jednání vlády z minulého týdne, aby ministři, které jsem si tady dovolil oslovit, aby reagovali dnes na plénu Poslanecké sněmovny a vyjádřili svůj názor, jak se projevili minulý týden na vládě, jak argumentovali za své rezorty, sami za sebe jak se k tomuto návrhu staví. Já jsem tady prosil pana předsedu vlády, paní ministryni financí, pana ministra kultury a pana ministra spravedlnosti, aby se vyjádřili včetně toho, aby řekli, jaké případné dopady mohou mít soudní spory na Českou republiku, na český stát s odhadem nákladů, když neuspěje český stát, aby bylo jasné, že ten návrh buď má nějakou relevanci, anebo je to opravdu jen populistický výkřik do tmy. Protože v minulé vládě, kde jsem byl přítomen, si pamatuji, že jsme o tom vedli diskuse, a pokud si dobře pamatuji, tak poslanci za ANO nakonec ty návrhy, které byly v minulém volebním období, nepodpořili. Tak mě by zajímalo, v čem je ta zásadní změna toho postoje, pokud se nejedná o pouhý populismus.

Nicméně pan poslanec Janulík tady řekl, proč se ptáme. Já bych řekl, že se ptáme proto, že vy píšete. A jestliže v programovém prohlášení je napsáno, vláda v tomto složení musí daleko více než jiná vláda naslouchat návrhům opozice a aktivně spolupracovat, protože tento vládní model vyžaduje časté získávání podpory u ostatních parlamentních stran atd., je to na straně 4, tak se s dovolením zeptám na konkrétní případ. Prosím pěkně, případně jestli potom v technickém mohou reagovat jiní představitelé jiných parlamentních poslaneckých stran, s kým byl například konzultován zásadní návrh novely zákona o státní službě. S komunisty, s ČSSD, s Piráty, s SPD, s ODS, TOP 09. Byl s někým z vás, prosím pěkně, či stran konzultován ten návrh, který teď ve zkráceném mezirezortním připomínkovém řízení je puštěn do legislativního procesu? Já o tom nevím. A pokud tady něco píšete a má to mít váhu a není to cár papíru, jak tady minule se snažil demonstrovat pan kolega Zaorálek, tak já bych byl rád, aby to opravdu bylo bráno vážně, a proto neberte nám právo se ptát. Když vy něco napíšete a něco jiného úplně děláte. Navíc ten návrh, který dneska běží, musím říct, že tak jak jsem viděl ten první výkop, tak ten na rovinu říká. V ten okamžik hnutí ANO a tato vláda dělá z celého principu zákona o státní službě jenom ten název. To, co je tam navrhováno, jde obrovským způsobem za rámec stability zákona o státní službě. A mě fascinuje jedna věc, že v loňském roce tady byla novela toho zákona. Já si nevybavuji, že by hnutí ANO a rezorty jimi řízené přišly s nějakými návrhy na takovéto změny zákona o státní službě. Proč půl roku po té, co tento zákon prošel Poslaneckou sněmovnou, najednou přichází hnutí ANO s tak zásadní změnou v oblasti stability státní správy v České republice. Ten argument, který je tu zmiňován, když se mluví o tom, aby se státní správa otevřela, aby byla dostupná odborníkům zvenčí, tak to naplnila právě ta novela, kterou jsme tady měli v loňském roce. Prosím pěkně, přečtěte si, co jsme v loňském roce jako Sněmovna tady odhlasovali. Pokud na rovinu to není o tom, zprivatizovat si státní správu a řídit úředníky státní správy jako zaměstnance jedné firmy. Říkám to hrozně nerad, ale to, co vidím, co se odehrálo zhruba před čtyřmi týdny, kdy například na Ministerstvu zemědělství sekce, kterou před dvěma měsíci materiál Ministerstva financí dával za příklad vzorného nastavení systému kontroly veřejných zakázek, tak tato sekce byla rozprášena. Tak mně potom, prosím pěkně, vysvětlete, kde je ta odbornost, kompetentnost, a to, že budeme spravovat tento stát tak, jak se spravovat poctivě má. Budu rád, když se k tomu vyjádří i pan premiér Babiš.

Děkuji za pozornost.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



