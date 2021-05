Valachová (ČSSD): Prosazujeme dávky na internet pro nízkopříjmové rodiny

reklama

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já bych ráda představila stručně dva pozměňovací návrhy, které předkládáme spolu s kolegyní Alenou Gajdůškovou.

Prvním pozměňovacím návrhem je návrh, který má za cíl rozšířit možnost využití příspěvku na bydlení také pro podnájemní vztahy. Míříme tímto pozměňovacím návrhem na družstevníky, protože jsou to právě družstevní byty, kterých je celá řada, které jsou využívány podnájemníky a kteří v tuto chvíli nemají, ačkoliv žijí bezpochyby ve standardním bydlení, v družstevním bydlení, možnost dosáhnout na příspěvek. Příspěvek na bydlení, kolegové a kolegyně, je v tuto chvíli jedním z mála příspěvků, cestou, která zajišťuje lidem dostupné bydlení. Proto jsme zformulovaly tento návrh a domníváme se, že umožnit tímto způsobem využít příspěvek na bydlení znamená jednu z nejrychlejších cest, jak rozšířit možnosti pro dostupné bydlení. Odhadujeme, že by se tak mohlo stát v případě dvaceti až třiceti tisíc domácností. Tuto cestu pokládáme za správnou. Podotýkám, že v případě debat o příspěvcích na bydlení se tento návrh opakuje periodicky řekněme v odborných diskusích, také se k němu v minulosti vyjadřoval veřejný ochránce práv. Poprosím vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Ministerstvo práce a sociálních věcí odhadlo rozpočtové dopady tohoto návrhu na 850 mil. korun. Já se domnívám, že tato částka není vysoká, pokud to tedy znamená zpřístupnění důstojného bydlení, udržení důstojného bydlení, standardního družstevního bydlení pro až třicet tisíc domácností. Myslím si, že to je nejrychlejší způsob a nikoliv drahý pro zajištění dostupného bydlení v co nejkratší době. Samozřejmě prosím i kolegy a kolegyně spolupředkládající tento návrh, aby tento pozměňovací návrh podpořili.

Druhý pozměňovací návrh se týká také praktické věci, která je aktuální. Všichni víme - a nejsme za to nikdo rád, že v minulém roce měla řada domácností a tedy i dětí v těchto rodinách problém s přístupem k on-line vzdělávání, distančnímu vzdělávání, což je samozřejmě nepřípustné. My na to reagujeme návrhem, který pokládáme za moderní, je to trend, který odpovídá pojetí sociální pomoci a podpory rodin, v tomto případě tedy zejména rodin s dětmi z hlediska připojení k internetu i z hlediska dalších zemí v Evropě. Smyslem tohoto návrhu je to, aby do odůvodněných nákladů na bydlení příště bylo možné zahrnout také náklady a pravidelné úhrady za připojení k internetu. Všichni víte, že jako místopředsedkyně školského výboru se právem na vzdělání dětí zabývám dlouhodobě, a věřím, kolegové a kolegyně, že mně uvěříte, že tento návrh sleduje plné zajištění práva dětí na vzdělání i v době distančního vzdělávání a boje s COVIDem-19, a tuto příležitost, umožnit tedy pravidelné úhrady na internet zapojit do odůvodněných nákladů na bydlení, využijete a podpoříte tento pozměňovací návrh.

Děkuji vám za pozornost, v podrobné rozpravě se samozřejmě již stručně přihlásím k číslům obou těchto pozměňovacích návrhů.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



