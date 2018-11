Valachová (ČSSD): Udělám vše, aby všechny děti měly dostupné obědy co nejdříve

Reportáž pořadu 168 hodin k bezplatným školním obědům mě nepotěšila. Zavedla jsem dotace na školní obědy v roce 2015 jako prozatimní řešení s tím, že nejpozději do tří let budeme mít pro děti systém a nedovolíme, aby děti ve škole hladověly nebo byly z kolektivu vyčleňovány z důvodu chudoby. Program je úspěšný a má pozitivní vliv na vzdělávání dětí a jejich úspěšnost ve škole. Udělám vše, aby co nejdříve děti měly dostupné obědy bez ohledu na kraj nebo školu. Pracuji spolu s odborníky a s organizací WOMEN FOR WOMEN na systémovém řešení této věci.

