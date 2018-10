Valachová (ČSSD): Pro půjčování peněz neměl stát férová pravidla

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo,

musím zareagovat na Pavla Blažka v návaznosti na jeho reakci na Jana Chvojku. Musím doplnit, že rozhodování soudů v minulých deseti letech, patnácti letech, a to bez pochyby nepopře ani můj předřečník, jasně ukázalo v mnoha případech, že praktiky, které byly trpěny v rámci půjčování, spekulativního postupování pohledávek bez vědomí dlužníka, porušování zákoníku práce, nerespektování výše úroků, které následně byly označeny soudy proti dobrým mravům, příslušenství opakovaně navyšované způsobem, který zákon nedovoluje, opět soudy odmítnuto proti dobrým mravům atd. atd. Byl by tady celý telefonní seznam toho, co soudy - naše soudy - odmítly jako praktiky proti dobrým mravům. A tohle bylo velmi často způsobeno tím, že stát právě neměl férová pravidla pro spotřebitele a půjčování peněz.

Děkuji.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Chvojka (ČSSD): Na tom, že se mnozí dostávali do dluhové pasti, měl značný podíl i stát Ministr Kněžínek: Oddlužovací novela má otevřít institut oddlužení širšímu okruhu potřebných lidí Fleischer (SPR-RSČ): Insolvenční zákon jde ve Sněmovně do finále, avšak nadále nic nevyřešil Výborný (KDU-ČSL): Dlužník bude povinen udělat vše pro to, aby splatil alespoň 30 % z dluhů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV