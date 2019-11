Valachová (ČSSD): Vám víc záleží na tom obstruovat

Nyní už mnohem klidnějším hlasem, nicméně stejně důrazně zareaguji na pana poslance Fialu i pana poslance Kalouska. Já myslím, že už jenom ta slova, která uvedli, ukazují, že i pro ně je boj o zvýšení rodičovského příspěvku velké téma, diplomaticky řečeno. Zaujala mě myšlenka o činech. Činy - takže činem, který ukazuje, že chci zvýšit rodičovský příspěvek mladým rodinám s dětmi, je, že navrhnu na Poslanecké sněmovně jeho zařazení. To je statečný čin, to je statečný čin - opravdu. Pro mě je mnohem statečnější čin prosadit zvýšení rodičovského příspěvku do programového prohlášení, vstoupit do koalice s koaličním partnerem, získat pro něho důvěru, vládnout, udělat koaliční shodu a zajistit pro to daňové příjmy. To je takový nepatrný čin, nepatrný čin.

A co se týká Sněmovny, tak ta rozhoduje hlasováním, rozhoduje hlasováním většinou. Můžete mluvit, dávat ostrá slova, opakovat se donekonečna, pravda je taková, že vám víc záleží na tom obstruovat a zablokovat daňový balíček, je to pro vás ideová věc, než abyste přiznali, že máte menšinu, to je prostě fakt, než abyste přiznali, že už bylo řečeno vše, včetně podmínek schválení daňového balíčku. A vy v tuto chvíli víte, že na ně nepřistoupíme jako většina, ale vy budete blokovat daňový balíček, a tím blokujete, a ví to každý, tedy i ten druhý bod mimořádné schůze, jinak stačí pouze jedno hlasování, když se bavíme o těch činech, jedno hlasování, takhle zvedneme ruku a můžeme jít na rodičovský příspěvek. Je to hra, vám jde o ideový spor, který pokládám za politicky legitimní, ale vám jde o zvýšení daní. A pokud jsem volila ostrá slova nebo tón, víte, že to nemám ve zvyku, kolegové zprava, není to můj styl, tak je to proto, že jsem bránila sociální demokracii, protože my jsme něco odpracovali a my platíme a hodně, takže chceme zvýšit rodičovský příspěvek pro děti.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Valachová (ČSSD): Vy blokujete zvýšení rodičovského příspěvku pro mladé rodiny Valachová (ČSSD): Ústava předpokládá, že zákon o celostátním referendu existuje Valachová (ČSSD): Už jsem musela vypustit páru Valachová u Tvarůžkové: Stojím za učitelkami, i za učiteli. Pravice tu udělala sekeru v řádu miliard

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.