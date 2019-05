Valachová (ČSSD): Věřím, že se o té částce dohodneme

Já mám dvě poznámky. První faktickou k panu kolegovi Bartoškovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. Pan poslanec Bartošek tady prohlásil, že tedy koaliční vláda je mimořádně obludná, něco v tom duchu, protože zvláštní příplatek, o kterém opravdu vláda rozhodla v prosinci minulého roku, tedy zlomyslně nezakomponovala do rozpočtu a teď se rozhodla - a to mě nejvíc pobavilo - zlikvidovat kraje. Já bych jenom chtěla poznamenat, že kraje ovládá právě hnutí ANO a ČSSD, takže bychom se vzájemně likvidovali. Je to zajímavá představa, ale zřejmě k tomu nedojde.

Co se týká toho zvláštního příplatku, tak jenom chci říct, o co jde. Jde o to, že dříve, pokud byly velké sliby o navyšování platů zdravotnickému personálu, tak se nikdo nestaral o to, že právě v sociálních službách máme velkou řadu zdravotnického personálu, kterému tyto platy nerostly. Nikdo se o ně nezajímal. K tomu sloužil právě ten zvláštní příplatek a jeho navýšení v prosinci. Na poslední chvíli je to pravda, ale v prosinci minulého roku, tak aby také zdravotnický personál v zařízeních sociálních služeb byl náležitě ohodnocen.

To, že v prosinci, pokud navýšíte zvláštní příplatek pro zdravotnický personál, to nedokážete zkonstruovat do rozpočtu, to si myslím, že je úplně normální včetně toho, že je normální, že dojdou dofinancování během roku. My jsme tady na Sněmovně diskutovali v březnu. Já se k tomu dostanu v rámci svého řádného příspěvku. Všechny body usnesení Sněmovny naplňujeme a jediné, o čem se bavíme, abychom do poloviny roku jasnou částku na dofinancování sociálních služeb poslali krajům. Ale v tuto chvíli nemáme ještě ani konec května.

Takže opravdu nedělejme tady, nedělejme tady debatu, nedělejme tady paniku. Já věřím, že se o té částce dohodneme (upozornění na čas) a do poloviny června máme čas ji zaslat. Další v obecném příspěvku.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



poslankyně

