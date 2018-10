Valachová (ČSSD): Zdraví je nejvyšší hodnota, nelze s ním kupčit

Děkuji, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo,

dovolte, abych v této fázi projednávání sněmovny znovu přiblížila poslanecký návrh poslanců a poslankyň sociální demokracie, jehož cílem je obnovení placení nemocenské od 1. dne nemoci. Jedná se o novelizaci zákoníku práce a obsahem tohoto návrhu je, aby každý, kdo je nemocný, mohl ze svého pojištění čerpat již od 1. dne nemoci 60 % z vyměřovacího základu.

Co se týká dosavadního projednávání v orgánech sněmovny, tak poté, co novela prošla prvním čtením, zasedly hospodářský výbor a výbor pro sociální politiku, hospodářský výbor nedoporučil novelu ke schválení plénu, naopak sociální výbor, tady podotýkám a zdůrazňuji jako výbor garanční, novelu zákona podpořil a podpořil schválení plénem.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, v rámci této novely mám za to, že více než jindy si vzájemně vyměňujeme názory na to, jak bychom měli zabránit zneužívání nemocenského pojištění, zneužívání pracovní neschopnosti.

Chtěla bych zdůraznit, že tato novela má za cíl zcela něco jiného. Má za cíl to, a já pevně věřím, že se na tom nakonec všichni shodneme, potvrdit, že zdraví je nejvyšší hodnota, nelze s ním kupčit, a pokud máme nemocenské pojištění, měl by mít každý právo, pokud je nemocný, každý zaměstnanec od 1. dne nemoci mít důstojné finanční zajištění, aby nemusel nemoc přecházet a ohrožovat nejen své zdraví, ale pokud chceme mluvit o ekonomice, nakonec i veřejné finance, samozřejmě z jiného balíčku, veřejného zdravotního pojištění, ale domnívám se, že takováto "úspora" se nám naopak desetinásobně prodraží.

Velmi často také slýcháme, že tzv. zneužívači pracovní neschopnosti využívají toho, že lékaři mohou až tři dny zpětně potvrdit zaměstnanci pracovní neschopnost. Tady je nejdůležitější zdůraznit, že podle zákoníku práce, a tak to prostě je, zaměstnanec vůči zaměstnavateli musí nahlásit bezodkladně svou nemoc. Tam nepotřebujeme nic měnit. To, že lékaři mají, řekněme, byrokratickou administrativní možnost pracovní neschopnost potvrdit až tři dny zpětně, slouží pro nemocné poctivé zaměstnance, kteří mají třeba chronické onemocnění, kteří utrpěli pracovní úraz, které ošetřila např. záchranná služba, a proto lékaři tyto tři dny mají.

Zdůrazňuji to proto, že pravidlo zaměstnanec musí a má hlásit zaměstnavateli svou indispozici a že nenastoupí do zaměstnání ihned bezodkladně. Tak to prostě je. Prosím tedy kolegy, abychom tento zástupný důvod při debatě o obnovení nemocenské od 1. dne nemoci používali co nejméně a spíše se soustředili na to, jestli opravdu karenční doba, tzn. neplacení v prvních třech dnech nemoci, splnila co měla, a jestli to, co někteří říkají, že karence způsobuje, tzn., že se nám snižuje pracovní neschopnost, jestli neznamená pouze to, že sice lékař nevystaví neschopenku, ušetří možná nějaké papíry, nemocný nejde k lékaři, nicméně nemoc přechází, anebo si zaměstnanci pro nemoc berou dovolenou, která samozřejmě slouží k jiným důvodům, dovolenou na zotavenou, nikoli k léčení.

Děkuji všem za bezpochyby následující věcnou rozpravu, a jenom avizuji, že se přihlásím v podrobné rozpravě k pozměňovacím návrhům číslo 1255 a 1256. Tyto pozměňovací návrhy posouvají účinnosti novely zákoníku práce a obnovení placení nemocenské od prvního dne od 1. července 2019. Jedná se o úpravu, vyplývající z programového prohlášení vlády a ze shody stávajících koaličních stran.

A druhý pozměňovací návrh se týká legislativně technického vyladění a z věcného hlediska úpravy, aby nebylo pochyb o tom, že pokud Sněmovna schválí placení nemocenské ve výši 60 % od prvního dne, tak příslušníci bezpečnostních sborů i nadále, jak je to již nyní, již nyní budou mít 100% plnění. Tady si dovolím, byť je to vážná věc, jde o zdraví, odlehčit návrh zákona, protože vidíte, že pokud naši policisté, hasiči a vojáci mají od prvního dne placenou nemocenskou ve 100 %, neznamená to, že by se snížila obranyschopnost naší země, bezpečnost na ulicích a nebo by hořely domy bez toho, že by hasiči zasahovali. Zrovna na těchto třech zaměstnaneckých skupinách jde vidět, že je to funkční model, dokonce ještě řekněme vstřícnější k zaměstnancům a slouží dobře.

Děkuji.

