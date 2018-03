Ministryně Němcová: Návrh zákoníku práce má napravit nespravedlnost

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Předložený vládní návrh zákona byl vypracován jako dopřesnění a reakce na návrh poslanců pana Víta Kaňkovského a Patrika Nachera na vydání zákona, který zpřesňuje výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která přísluší zaměstnancům, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, kterým v důsledku pracovního úrazu, nebo nemoci z povolání vznikla škoda. To znamená, ztráta na výdělku podle zákoníku práce.

Tento poslanecký návrh projednaný jako sněmovní tisk číslo 22 však není komplexní a vykazuje některé dílčí nedostatky, neboť neupravuje předmětný výpočet obdobné náhrady, která přísluší vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů. Proto k němu vláda zaujala negativní stanovisko.

Vládní návrh zákona uvedené nedostatky odstraňuje s tím, že po jeho přijetí již nebude docházet u poškozených zaměstnanců, vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, kteří jsou po skončení pracovního nebo služebního poměru vedeni jako uchazeči o zaměstnání, to znamená že v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání přišli o zaměstnání, k tomu, aby se jim při každém zvýšení minimální mzdy snížila poskytovaná náhradu za ztrátu na výdělku, nebo na služebním příjmu. Neboť se za dosahovaný výdělek u takových lidí bude považovat minimální mzda platná v den jejich zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Nikoliv minimální mzda platná po každém jejím navýšení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vláda navrhuje projednání tohoto návrhu Poslaneckou sněmovnou v jediném čtení, neboť je žádoucí, aby úprava nabyla účinnosti co nejdříve. Máme tedy návrh, který má za cíl napravit nespravedlnost, která spočívá zejména v nerovném přístupu dvou konkrétních pojišťoven. Toto nerovné postavení má reálný dopad právě nyní a to mimo jiné například na početnou skupinu horníků a je tak klíčové tuto parametrickou změnu schválit ideálně co nejdříve.

Věřím, že půjde politikaření stranou v tomto případě a společně přijmeme rozumné řešení pro lidi, kteří se do této situace dostali ne vlastní vinou. Proto mi dovolte požádat vás o podporu tohoto návrhu zákona.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Jaroslava Němcová, MBA ANO 2011

Ministryně práce a sociálních věcí v demisi

ministryně práce a sociálních věcí

