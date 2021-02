Válek (TOP 09): Ano, jsme v džungli. Bohužel ten, co oddíl vede, nemá buzolu

reklama

Děkuji. Já jsem chtěl mluvit o něčem jiném, ale nedá se nereagovat, a protože mám přednostní právo, tak toho využiji. J

á bych vás, pane ministře Zaorálku, chtěl ujistit, že vás mám rád. Pokud vám pomůže, že vás obejmu, abych vás o tom ubezpečil, rád vás obejmu. Mám vás rád. Ale fascinuje mě, jak někdo, který v té místnosti nebyl, ví naprosto přesně, co se tam dálo, co kdo řekl a o čem jsme jednali. Musím říct, že to je obdivuhodné. Já v té místnosti byl, já tam seděl u celého toho jednání a je naprostá lež, lež, že bychom navrhovali, nebo že bychom se bavili o schválení, nebo neschválení nouzového stavu. (Velmi důrazně.) My jsme pouze chtěli, protože si uvědomujeme vážnost situace, aby nám pan premiér a ministr zdravotnictví jasně řekli, jaký mají plán do dalších týdnů, jaká opatření chtějí dělat a co chtějí realizovat, já se také zdravě rozčiluji jako pan ministr, a my jsme se to nedozvěděli. A byli jsme připraveni tento plán diskutovat a to, o čem jsme se bavili, jestli všechny politické strany jsou ochotny spolupracovat a diskutovat o tomto plánu, protože pokud nejsou, tak je to problém. My chceme, aby se to týkalo všech občanů, my chceme, aby se na tom podíleli všichni poslanci a abychom opravdu vytvořili něco, protože si uvědomujeme vážnost té situace, co bych nazval Marshallovým plánem pro zoufalou situaci zoufalé země se zoufalou vládou. Ano, jsme v džungli. Bohužel ten, co ten oddíl vede, nemá buzolu, neví, kam jde, neví, co je to za džungli, ale pořád chce, aby mohl kráčet dál a my nevíme kam, tak jsme se ho na to ptali. A on řekl, že taky neví, ale že teď už je připraven být v čele té skupiny, která tou džunglí jde, doposud, byť je premiér, v čele té skupiny nebyl.

A teď to, co jsem chtěl říct původně, celý anticovid tým je připraven a kdykoliv připraven oponovat odborné návrhy Ministerstva zdravotnictví a diskutovat o nich. A já jsem chtěl říct a nechtěl jsem být emotivní a nechtěl jsem vyvracet to, co ví někdo, kdo tam nebyl, a ví to stoprocentně a rozčiluje ho to, chtěl jsem se bavit opravdu o faktech a objektivních datech. Tak jsem si našel mapu šíření koronaviru v České republice z dnešního dne a našel jsem si ty dva okresy, my s touto mapou pracujeme od minulé schůze zdravotního výboru, kdy zaznělo, že problém jsou hory. Je to nahrané, zaznělo to z úst profesora Duška, kterého - a já to tady rád řeknu do mikrofonu - si nesmírně vážím, zaznělo to z tvrdých dat a zaznělo tam jasně, že problém je, že lidé jezdí na hory, porušují zákony, a proto na horách, nebo v těch regionech, kde jsou hory, je největší výskyt koronaviru. Zaznělo tam, pokud se správně pamatuji, že samozřejmě i ta britská mutace může za to, že to šíření tam probíhá rychleji. Tak my jsme samozřejmě začali ta data analyzovat, protože v našem anticovid týmu nejsou jenom poslanci, jsou tam různí odborníci, a snažili jsme se zjišťovat jednak, proč ne Šumava a ostatní hory ano a proč tedy, když hory, tak je to kraj Karlovarský, já nejsem dobrý v zeměpise, myslím si, že je nás tady víc v této Sněmovně, kteří máme určité problémy se zeměpisem, ale přesto si myslím, že tam hory nejsou, a kraj, kde tedy hory jsou.

Hledali jsme pomocí multifaktoriálních analýz ty důvody, co tyto dva kraje mají společného. Jediné, co jsme našli, že je společný faktor a dnešní informace v novinách o tom, kolik je nemocných dělníků ve fabrice JUTA, kolik je nemocných lidí v těchto regionech, diskuse s některými komunálními politiky z těchto regionů nás vedla, že jediný společný faktor, a já nevím, jestli je to ten důvod, je, že v obou dvou těchto krajích je poměrně vysoká koncentrace pendlerů a těch, co cestují přes hranice buď z Polska k nám a od nás do Polska, nebo naopak v tom Karlovarském do Německa. Tím se tyto dva regiony poměrně hodně liší, my jsme si to dohledali v dalších statistikách, snažili jsme se to nějakým způsobem poměřit. Vysvětlovalo by to to, proč se to šíří, řekněme, v těch fabrikách, proč se to šíří v tom místě, protože představa, že lyžaři, kteří jedou, řekněme, do toho kraje, kde je Trutnovsko, kteří tam jedou a zalyžují si, že nakazí obyvatele toho regionu, kteří pracují ve fabrice JUTA, nebo v nějakých jiných závodech, ta mně přijde přitažená, ne jako politikovi, ale jako člověku, který tedy pracuje s daty, který dělá studie, hodně za vlasy.

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 87% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 6% Je to jedno 3% hlasovalo: 6195 lidí

A naše prosba byla a je to jenom takový ždibíček té prosby, a to je to vysvětlení, co mně vadí a co si myslím, že vadí celé opozici, pane ministře, pane premiére, jaké vy máte vysvětlení, že se to šíří zrovna v těchto dvou krajích. To nemůže být britská mutace. Já chápu, že ty mutace jsou záludné, ale že by si zrovna vybraly tyto dva regiony, to mně přijde hodně divné. Navíc ta mutace je v dalších krajích. Tak že by to bylo kvůli horám? To je taky divné, když v jednom kraji nejsou hory a ve druhém jsou. A pokud neumím na tyto otázky odpovědět, tak je to problém, protože pak všechna ta opatření jsou velmi necílená, je to stejné, jak když používám stále větší sítě, které mají stále menší oka, abych chytil ryby, a přitom v tom rybníce žádné ryby nejsou.

A to je to, co na té strategii považuji za špatné, co mně na ní vadí a proč ta diskuse není odborná a pořád ji tady někdo, a nezlobte se, nejsou to opoziční politici, obrací do diskuse politické. To opravdu není politická diskuse. To je diskuse o tom, aby opatření, která vláda zavádí, byla smysluplná, měla efekt a ten efekt měl opravdu ten výsledek, že se situace začne zlepšovat. Vzpomeňme si před několika měsíci pravidlo deseti dnů. Zavedeme opatření, po deseti dnech vyhodnotíme, zda jsou, nebo nejsou účinná. Kam to pravidlo zmizelo? Co se s ním stalo? Je to jedno z těch, které mělo přijít a nepřišlo?

Takže, pane ministře, opravdu vás mám rád, věřte, nebo nevěřte. Kdykoliv se na mě obrátíte o pomoc, rád vám pomohu, ale nezlobte se říkat něco o něčem, o čem nic nevíte, nebyl jste v té místnosti, a hodnotit něco, co není vaším šálkem kávy, to je velká škoda. To opravdu nepovede ke konstruktivní debatě, jak tuto situaci řešit. To je úplně jiná cesta.

A dovolím si připomenout na závěr jako člověk, který je tady dramaticky kratší dobu než vy, vláda je menšinová s podporou komunistů. Chápu, že ji teď ztratila. Já nevím, jaká je další fáze tohoto děje v normálním politickém světě, ale tak já vidím realitu. Vy máte s podporou komunistů většinu. Ptejte se, čím jste je opakovaně zklamali, že vám odmítají tu podporu dát. A to je ten stejný důvod, s čím zklamáváte opozici jako celek.

Děkuji.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Válek (TOP 09): Teorie chaosu může být způsob řízení, protože i na začátku chaosu je jakýsi řád Válek (TOP 09): Někdo si pěstuje heřmánek, někdo si holt bude pěstovat konopí Válek (TOP 09): Zkusme připustit, že jakýkoliv poslanec z jakékoliv strany může mít dobrý nápad Válek (TOP 09): Filozofie přístupu ke kontrolám se musí změnit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.