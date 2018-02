Válek (TOP 09): Bezlepková jídla do škol patří

Pojďme se na celý problém podívat z lékařského hlediska - celiakie je dědičná, celoživotní nesnášenlivost bílkovin pocházejících z obilovin. Jedná se o poměrně závažné onemocnění, které v dospělém věku může způsobit neplodnost či vznik nádorového onemocnění zažívacího ústrojí.

V případě, že se v rodině vyskytuje celiakie, je zpravidla postižena většina rodiny. A bohužel, onemocnění jde velmi často ruku v ruce s jinými závažnými chorobami ohrožujícími obranyschopnost a jejich průběh zásadně ovlivňuje k horšímu. Týká se to hlavně nemocných s cukrovkou, tedy pacientů závislých na podávání insulinu a nemocných se záněty štítné žlázy. Podle některých studií se odhaduje, že minimálně jeden člověk ze sta, ale možná i jeden z padesáti má dnes intoleranci na lepek.

Nemoc si nevybírá a postihuje nejen dospělé, ale i děti. A samozřejmě i děti s touto nemocí si zaslouží, aby v každé školní jídelně bylo k dispozici na výběr jedno bezlepkové jídlo. Považuji za skandální, že v některých školách dětem dokonce ani nedovolí si doma připravené bezlepkové jídlo ve školní mikrovlnce ohřát, natož aby dokázaly nabídnout k obědu jídlo bez lepku. Sám tedy nyní pracuji na projektu šíření osvěty, do kterého se snažím zapojit vedení měst a krajů – začínáme na jižní Moravě. Pracovníci škol a jídelen by se tak měli naučit připravovat bezlepkové pokrmy na denní bázi – s výběrem vhodných potravin a sestavováním jídelníčku nabízím odbornou pomoc, která město ani kraj nebude stát žádné dramatické výdaje. Svou prací v parlamentním výboru se pokusím do projektu vtáhnout i zdravotní pojišťovny, které by tak, jako v řadě jiných zemí, měly na bezlepkové potraviny připívat.

Pomocnou ruku nabízí také Klub celiakie Brno, největší organizace sdružující lidi postižené celiakií v ČR. S tímto sdružením již léta intenzivně spolupracuji, a proto jsem se obrátil na reprezentanty Jihomoravského kraje i města Brna a požádal jsem je o pomoc a podporu. Cíl je jasný – jedno bezlepkové jídlo do každé školní jídelny v Brně a na jižní Moravě. Jsou připraveny všechny potřebné informace, jsme připraveni pomoci s jídelníčky, sháněním potravin i polotovarů. A teď je to „jen“ na politickém rozhodnutí. A já říkám – pojďme do toho, nic tomu nebrání. Stovky dětí s celiakií si to určitě zaslouží, bezlepková dieta jim pomůže nejen teď, ale hlavně do budoucna. Čekali jsme myslím již dost dlouho, teď už není čas ztrácet čas.

