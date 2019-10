Válek (TOP 09): Část veřejnosti má k očkování nedůvěru

Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl navázat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Kaňkovského. Já za klub TOP 09 mohu říct, že jsem velmi rád, že tento zákon je odborný a že proto na něj může být nalezen široký konsenzus bez ohledu na politickou příslušnost. Jsem velmi rád, že se otevřela problematika, která se týká řady lidí a chtěl bych jenom požádat, abychom jako součást toho zákona dostali z Ministerstva zemědělství alespoň věcný záměr prováděcích vyhlášek. Pardon, zdravotnictví. Já už vás mám jako úplně všeho, pane ministře. No, tak ano.

Vysvětlím důvod. Existuje před časem změna určování mozkové smrti, kdy se do legislativy dostalo, že určování mozkové smrti není tak, jak se tradičně provádělo, pouze pomocí digitální subtrakční angiografie, ale také pomocí CT mozku a vznikla prováděcí vyhláška ministerstva, která to definuje po dohodě s odbornou společností, v tomto případě anesteziologickou a neurologickou. Ten problém je, že už nikdo neřekl, jak se tedy má provádět to CT mozku a kdy ten popis řekne, že se jedná o mozkovou smrt a kdy se nejedná. Odborná společnost, která má na starosti popisování CT mozku, tedy radiologická společnost, řekla, že to nejde jaksi definovat a že takovýto popis v podstatě neexistuje. Takže pracoviště, která začala využívat tuto vyhlášku a provádět CT mozku k určení mozkové smrti, tak vlastně vždycky ten popis končí tím, že se z CT nedá určit, zda se jedná, nebo nejedná o mozkovou smrt.

Je to velmi odborná úzká záležitost. Bohužel nešla paralelně vyhláška se zákonem a v tomto případě si myslím, že se nejedná o nepodobný problém. Jedná se opět o zákon, který je velmi odborný. A zaznělo to tady od některých mých předřečníků, že některé věci budou muset být řešeny z logiky věci vyhláškami. Proto bych velmi plédoval a prosil o to, aby do druhého čtení do výboru šly věcné záměry těch vyhlášek tak, abychom věděli, co v nich je, abychom mohli případné nejasnosti vychytat.

Druhá věc, o které bych se chtěl zmínit. Je asi realitou, že část veřejnosti má nedůvěru k očkování. A naší úlohou zdravotníků, naší úlohou poslanců, naší úlohou volených zákonodárců a úlohou Ministerstva zdravotnictví, je tu veřejnost přesvědčovat, že ty obavy jsou v mnoha případech liché, neopodstatněné a často dané tím, že informace z doktora googlu nebyly úplně správně pochopeny. Myslím si, že teď máme jedinečnou příležitost korektní legislativou, korektními vyhláškami, tyto obavy pokud možno utlumit a maximálně podpořit to, aby akceptovalo co nejvíc naší populace, že povinné očkování, přeočkování, je opravdu jeden z velkých výdobytků moderní medicíny a říkat cokoliv jiného, je chyba.

Takže na závěr. V tomto případě si myslím, že TOP 09 bude podporovat tento zákon a řadu (?) rozumných pozměňovacích návrhů.

Děkuji.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



