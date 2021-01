Válek (TOP 09): Filozofie přístupu ke kontrolám se musí změnit

reklama

Děkuji, pane předsedající. Tak tady už toho padlo tolik, že bych mohl jenom poděkovat za pozornost a odejít. Ale zkusím přece jenom něco říct jednak za sebe, a jednak za klub TOP 09.

My podpoříme ten pozměňovací návrh na přesun kompetencí na zemědělskou inspekci a vysvětlím důvod proč. Já jsem pravděpodobně jediný, tedy aspoň se domnívám, že jsem jediný, který je současně v zemědělském výboru a ve zdravotním výboru. A velmi děkuji za to panu ministru zdravotnictví. Naprosto rozumím té obhajobě krajských hygien. Krajské hygieny jsou podfinancované, krajské hygieny jsou personálně nedostatečně vybavené, je potřeba je maximálně posilovat a děkuji ministerstvu, že se o to snaží, je potřeba je posilovat i technicky, ale tady se bavíme o určité praktické věci, která se tady cyklicky objevuje, kdy já měl tu příležitost na potravinářské inspekci v Brně vidět výsledky kontrol, vidět výsledky těch provozoven a musím říct, že ta filozofie přístupu ke kontrolám se musí změnit. Musí se změnit kvůli konzumentům, kvůli zákazníkům v restauracích tak, aby opravdu měli jistotu, že dostávají kvalitní produkt, dobře připravený, v čistých a kvalitních a hygienicky nezávadných prostorách, a já věřím, že tato změna k tomu povede.

Pokud by ta změna, pokud by ten návrh pana poslance Birkeho byl provázen i návrhem přesunu zaměstnanců z krajských hygienických stanic, byl bych první, který by byl zásadně proti. Ale to není a za to jsem velmi rád a vážím si toho. Podobný návrh se tady cyklicky objevoval a myslím si, že je to určitá změna chápání fungování těch kontrol. Ono to tady několikrát zaznělo. Je to určité paradigma, které tady historicky dlouhodobě je, a změnu paradigmatu vždycky provází vášně, vždycky provází nesmiřitelné názory. Já jsem rád, že diskuze k tomuto bodu není taková, že tady padla řada racionálních, rozumných argumentů, a znovu opakuji, že ještě jednou děkuji ministrovi zdravotnictví za jasné shrnutí a ten postoj, který vůbec není něco, s čím bych nesouhlasil, ale myslím si, že v tomto případě bude kvůli zákazníkům, kvůli občanům, kvůli konzumentům lepší ten přesun podpořit, a proto ho klub TOP 09 podporuje.

Jiná věc je procento českých potravin, a on o tom mluvil kolega Holomčík, prostřednictvím pana předsedajícího, na trhu. Tady my tento pozměňovací návrh nepodpoříme. Je řada důvodů, které tady padly, byť si myslím, že to puzení a ta snaha o tento návrh a ta myšlenka jako taková je velmi správná, je dobrá, je potřeba podporovat lokální výrobce, lokální producenty a samozřejmě na Moravě moravské, ve Slezsku slezské, na Chodsku chodské, v Praze pražské atd. a v Čechách české, a čím potraviny se méně transportují, čím spotřeba potravin je lokálnější, čím více se podporují ti lokální producenti, tím je to lépe jak pro ně, tak pro kvalitu těch potravin. To všechno jsou věci, se kterými se dá souhlasit. Já ale nemohu souhlasit s tím, aby neměl zákazník možnost výběru. Já našemu zákazníkovi a klientům věřím a věřím, že zákazník si vybírá kvalitní potraviny, věřím, že si vybírá české potraviny, a pokud půjdu, tak vidím, že je jich dostatek na trhu, že jsou prodejny, které se zaměřují pouze na produkci českých potravin a na jejich prodej. Jsou to nejenom kamenné obchody, ale jsou to on-line obchody. Tedy to, že bych se nemohl dostat ke klobáskám pana Hakalíka, je naprostá chiméra a byl bych blázen, pokud bydlím na jižní Moravě, abych jezdil jinam než k Hakalíkovi. Jiná věc je, jestli těch klobásek je schopen vyrobit tolik, kolik já jich zkonzumuji. Je nesmysl, abych jezdil pro mléčné výrobky jinam než na Beskydsko nebo na Vysočinu prostě proto, že tam mám několik přátel, kteří dělají úžasné mléčné výrobky a prostě si pro ně jezdím. Kolem Brna máme několik sýráren a tak bych mohl pokračovat a pokračovat a pokračovat.

Na druhé straně, a tím se dostávám k tomu, že podpořím pozměňovací návrh, prostřednictvím pana předsedajícího, kolegy Holomčíka. Existuje čokoláda Ajala. To je čokoláda, kterou možná znáte nebo neznáte, ale vyhrála několikrát mistrovství světa jako nejlepší čokoláda. Světe, div se, je to brněnský produkt, tedy je to česká, já tedy se omlouvám, brněnská čokoláda, kdy výrobci té čokolády si pěstují boby tuším v Ekvádoru, velmi pečlivě, platí tam těm pěstitelům velké částky za to, aby pěstovali boby kvalitní. To znamená, podporují rozvojovou zemi, což se mně velmi líbí, baťovská tradice tady pokračuje. Používají samozřejmě cukrovou třtinu na slazení, ale ta čokoláda je pořád česká čokoláda a hlásí po celém světě, že Češi umí udělat špičkovou čokoládu. A myslím si, že to je to, co chceme. My chceme propagovat Česko, chceme propagovat českou značku, chceme propagovat CZECH MADE, že je špičková kvalita. Proto tento pozměňovací návrh na rozdíl od toho předchozího podpoříme.

Poslední, o čem bych se chtěl zmínit, je můj pozměňovací návrh, a to je to, co bych chtěl, aby bylo daleko intenzívněji vtaženo do té diskuze o potravinách. Je to můj pozměňovací návrh pod bodem E - označení nebalených potravin. Děkuji za doporučení zemědělského výboru i kladné stanovisko Ministerstva zemědělství. Jde mně o to, že my bychom měli podporovat ze všech sil jednak, aby ti, kteří mají jakékoliv problémy s některou součástí potravin - celiaci, pacienti s laktózovou intolerancí atd., měli dostatek kvalitních potravin za srovnatelnou cenu jako ostatní.

Toto si myslím, že je to, co bychom měli dělat a tady bychom měli podporovat české výrobce, které tyto produkty nabízí. Měli bychom podporovat ze všech sil, aby se tyto dietní potraviny dostaly do škol pro děti a vůbec všude, kde je potřebují pracovníci, ale především do těch škol. My se opakovaně o to snažíme s panem ministrem zemědělství a za jeho podporu mu velmi děkuji. A tímto vyzývám takto do mikrofonu pana ministra Plagu znovu, který mně slíbil, že v září konečně svolá pracovní skupinu na Ministerstvu školství, tak já doufám, že se ztopoří k výkonu a udělá to, tedy v lednu. Leden ještě neskončil. Velmi bych ho o to prosil. A to je skutečná podpora kvalitních potravin, které mohou být české a které mohou podpořit české jednak výrobce těchto potravin a jednak podpořit zdraví českých občanů.

S tím souvisí - a jsem velmi rád, že tady tuto snahu podporuje hlavní hygienička, a moc děkuji ministru zdravotnictví, byť to možná neví, ale Ministerstvo zdravotnictví se k tomu postavilo čelem, na seminářích toto velmi podpořilo i cestou krajských hygieniků. A myslím si, že teď to už vázne jedině na Ministerstvu školství, a znovu prosím tedy pana ministra Plagu nepřítomného, aby přece jenom zvážil, jestli v tom lednu bychom to nemohli svolat. Doufám, že třeba na vládě, že byste ho mohli také poprosit, pane ministře zemědělství.

A myslím si, že pokud se nám podaří takto informovat klienty o složení českých potravin, pokud se nám podaří takto informovat klienty o kvalitě českých potravin, tak je to nejlepší, co pro české potraviny můžeme udělat. Proč si to myslím? A teď už vidím, jak se mně, prostřednictvím pana předsedajícího, pan předseda zemědělského výboru bude smát, ale to nevadí, ale jo, zasloužím si to, ale řeknu to. Protože on ví, že u každého svého sdělení musím zmínit víno, proto ho zmíním i tady. A my jsme naučili během poměrně krátké doby českého klienta, že moravská vína a česká vína jsou špičková, především ta bílá. Proč bych si kupoval jiné? Naučili jsme ho a vysvětlili jsme mu, co má na etiketách hledat a donutili jsme, přesvědčili jsme vinaře, že v jejich zájmu je, především v jejich zájmu je, aby na těch etiketách uváděli pravdu, aby tam nelhali, a samozřejmě to kontrolujeme.

Nikdy to nebude dokonalé. Ta snaha je nekonečná. A stejnou snahu a stejné úsilí bychom měli vyvinout u každé české potraviny, protože český konzument, český zemědělec a české výrobky a potraviny si to zaslouží. Děkuji.

