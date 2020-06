Válek (TOP 09): Pokud nezačneme něco dělat, naši potomci budou mít neřešitelný problém

reklama

Děkuji, pane předsedající.

Já si dovolím navázat na lehce odlehčenou atmosféru a děkuji předřečníkovi, vaším prostřednictvím, opravdu jsme tady čtyřicet let komunismu neměli komunismus, měli jsme socialismus, děkuji za to upřesnění. Na druhé straně jsme ke komunismu mílovými kroky systémem kupředu zpátky, ni krok směřovali. Už tak to bylo dost zlé a potěš pánbůh, kdyby nastal ten komunismus. Ale to jsem odbočil. Předpokládám, že další budou navazovat.

Já bych se chtěl vrátit k vodě a tady v těch prvních vystoupeních padlo, kdo vlastně první zmiňoval vodu. Já jsem se díval na datum narození mých předřečníků, mám teď tím pádem jako nejstarší biologickou výhodu, protože, když řeknu, že první jsem problematiku sucha zmiňoval já, jako nejstaršímu ze všech vystupujících mi to těžko někdo může upřít, nicméně není to pravda. Já jsem si našel, že sucho se zmiňuje v Kosmově kronice. Dovolím si citovat: "Je to divná věc", píše Kosmas, "a lze z ní uvážit, jak vysoko se vypíná tato země, nevtéká do ní žádná cizí řeka, nýbrž všechny toky malé, i velké pojaty arci do větší řeky, jež slove Labe, tecou až do severního moře". Tolik Kosmova kronika. A tam už se debatuje o problematice sucha, odtoku vody z České republiky, a proto si nesmírně vážím toho, že mám příležitost se jako poslanec podílet na tomto zákoně, podílet se na pozměňovacích návrzích, z nichž velkou část velmi rád podpořím, a podílet se na tom, že opravdu Poslanecká sněmovna tentokrát nejenom teoreticky, ale i prakticky bere smrtelně vážně problematiku sucha. Potíž z mého pohledu sucha je jak se zdravím. Vždycky, když umře nějaká významná osobnost na rakovinu, vznikne vlna preventivních prohlídek, která velmi rychle ochabne. Všichni víme, že máme dělat preventivní opatření, všichni víme, že se máme vyšetřovat, všichni víme, že máme chodit na screening, nikdo to nedělá, většina lidí s tím začne, až když onemocní, a to je pozdě. Se suchem je to nemlich to stejné. Moji předřečníci tady opakovaně zmínili, že to, že prší, to, že možná za týden, za čtrnáct dní budou lokální záplavy, nic nemění na tom, že voda z krajiny mizí a ne kvůli nám, ale i kvůli nám. Pokud s tím teď nezačneme něco dělat vzhledem k tomu, jak psal Kosmas, v situaci, v jaké jsme, tak naše děti, naši potomci nejenom, že budou mít velký problém, ale budou mít neřešitelný problém.

Je velmi dobře, že se Poslanecká sněmovna odhodlala problém řešit. Doufám, že ze druhého čtení se velmi rychle posuneme ke třetímu čtení a že se nestane, že tento zákon se nedostane do konce volebního období do třetího čtení, což by mě velmi mrzelo. Domnívám se, že ten zákon má spoustu pozitivních míst. Domnívám se, že řada pozměňovacích návrhů je velmi užitečná a byl bych velmi rád, aby se z tohoto zákona nestalo politikum, ale aby se z něho stalo opravdu něco, co pomůže nejenom zemědělcům, nejenom vodohospodářům, nejenom občanům, ale všem, co bydlí v této zemi, udržet vodu v krajině a dosáhnout toho, aby voda, která je opravdu nesmírně důležitá a je to nejvzácnější tekutina, nebyla tekutinou v České republice nedostupnou.

