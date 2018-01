Válek (TOP 09): Prosím, jde nám hlavně o pacienty

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

já jsem lékař na rozdíl od kolegy Klause, ale tak jako všichni, co jste tady, jsem taky pacient. Teď zrovna ne, ale před týdnem jsem byl a zase brzo budu, protože postupně, jak mi přibývají léta, tak je velmi pravděpodobné, že častěji budu pacient než lékař. Předpokládám, že každý z vás byl aspoň jednou v životě pacient. A myslím si, že není dobře, že se tady celou dobu bavíme o lékařích. Pevně věřím tomu, že žádný z ministrů, co se na tomto podivném zákonu podílel, ho nedělal kvůli lékařům, ale dělal ho kvůli pacientům. Ten zákon měl prospět pacientům, měl jim zjednodušit život, měl jim snížit komplikace s tím, že mají předepsané léky od různých lékařů, měl ten systém zjednodušit, měl umožnit nahlížet do centrální databáze. A nic z těch výhod, které by z něho pacienti měli mít, zatím nemá.

Teoretická výhoda, která by mohla být, že napíšu pacientovi recept elektronicky, nebo že já jako pacient dostanu recept elektronicky, ten mi bude zaslán na nějakou e-mailovou adresu nebo nějakým takovým postupem, pokud jsem chronický pacient, nebudu muset navštívit toho lékaře, zvlášť ty léky, které opakovaně dostávám předepisovány, a tuto výhodu tento systém zřejmě má. Ti, kteří z vás jsou tady praktici, ti, kteří z vás jsou tady specialisté, gynekologové, vědí, že antikoncepce a další takhle fungují. Byl bych rád, abychom se bavili především o tom, co s tím zákonem uděláme, aby byl opravdu co nejužitečnější pro naše pacienty, resp. pro nás všechny, protože my všichni jsme pacienti, buďto jsme, nebo budeme, nebo jsme byli.

Zadruhé bych velmi rád slyšel odpověď na svoji otázku, kterou jsem několikrát položil, jakým způsobem si bude moct lékař sobě a svým rodinným příslušníkům napsat elektronický recept. Já vím - písemně. Ale já bych chtěl slyšet, jestli si někdy budu moct napsat sám sobě elektronický recept. Já jsem se registroval, stejně jako dalších 52 radiologů na mé klinice, stejně jako dalších 170 lékařů SVL z Fakultní nemocnice Brno. A je to naprosto na nic, protože nemůžu nijak využít elektronický recept. Já si ho sám sobě nemohu napsat. Tak bych rád slyšel odpověď na tuto otázku, kdy to půjde, zda se o tom uvažuje.

A potom je třetí věc, která není nedůležitá. Ta třetí věc jsou lékárny. To znamená, chtěl bych dostat uklidnění a ujištění, že tak jak budeme myslet na tu první stranu, na ty, kteří recept předepisují, aby to předepisování bylo co nejjednodušší a aby to co nejvíc usnadnilo život pacientům, že také budeme myslet na tu druhou stranu, na ty, kteří ten lék vydávají, aby i tady to fungovalo dobře a aby i tady to fungovalo rychle. Moje představa je, pokud tedy dojde k plné elektronizaci receptu, všechno bude fungovat, tak že výdej léků v lékárnách se dramaticky zrychlí, zjednoduší. Ale ta realita je zatím opačná, naprosto opačná. Nevím, jestli někdo z vás má zkušenost s jakoukoli lékárnou a ta lékárnice nebo v té lékárně mu řekli, ano, ano, u nás ten elektronický recept provoz zjednodušil, zkrátil fronty, všechno šlo snadněji, rychleji. Tak nezapomínejme na to, že toto je taky součást elektronického receptu.

Ten elektronický recept je jeden celek. Dobře. Pokud sankce nebudou platit, tak doufám, že bude ministerstvo teď konečně intenzivně pracovat na elektronickém receptu. Ale nevěřím úplně tomu, že se dá během roku všechno vyladit. Mně by se daleko víc líbilo, kdyby ten elektronický recept byl nepovinný. Pro mě může být povinný, jak chce, já si ho stejně nemůžu napsat, je to zbytečné, jsem doktor, fakt jsem medicínu studoval. A navíc by se mi daleko víc líbilo, kdybychom přece jenom ještě rok dva zjišťovali, kde jsou všechna tato slepá místa, o kterých zřejmě ti, co to řeší deset let, vůbec netušili, že existují. Tak prosím, jde nám hlavně o pacienty. Nejde nám o ty lékaře. Jde jenom hlavně o ty pacienty.

Děkuji.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



