Válek (TOP 09): Vejce z volných chovů jsou kvalitnější

Já se, pane předsedající, velmi omlouvám, já viděl kolegu Čižinského. Já doufám, že už se nenecháme nikdo cloumat emocemi. To téma sice je komplikované a složité, nicméně já bych chtěl říct názor klubu TOP 09 a svůj názor.

Chtěl bych upozornit na jednu věc. Jakékoliv data, je jedno, zda jste v tom oboru odborník nebo nejste, se hodnotí vědeckými nástroji. Pokud se zabýváte vědou, pokud se zabýváte výzkumem, pokud učíte na vysoké škole, pokud jste akademický pracovník, znáte tyto nástroje velmi dobře. A jenom s odpuštěním neznalý amatér, může kritizovat to, že nejste v té oblasti odborníkem. Prostě statistické analýzy, prediktivní hodnoty, kvantifikace dat, metaanalýzy, jsou nástroje, které nejsou dané jednomu oboru, ale jsou to obecné matematické, analytické a statistické nástroje. Nepotřebuji se vyznat v konkrétní problematice, abych dokázal posoudit, jestli validita publikovaných dat, jejich přesnost, správnost a pravdivost je dostatečně ověřená těmito (ověřitelná) těmito metodami.

Koneckonců řada z nás, poslanců Parlamentu České republiky, je toho živým důkazem. Nikdo z nás, co tady sedíme, nejsme epidemiologové, nikdo z nás nejsme virologové a přesto řada z nás, včetně mě, a prostřednictvím pana předsedajícího, si dovolím jmenovat kolegu profesora Špičáka, který tady sedí, diskutujeme o covidu, prostě proto, že umíme publikovaná data analyticky hodnotit a více, jak se přistupuje k vědecké práci. A domnívám se, že každý z nás, který toto umí a nebo si sjednal mezi svými asistenty někoho, kdo je schopen ta data takto posoudit, hodnotil i některé ty body, které jsou konfliktní a kontroverzní, a kde jsou různá stanoviska. A tak jsou různá stanoviska k některým z těchto bodů, například klecovému chovu, tak stejně tak jsou různá stanoviska v odborné literatuře, například k nošení roušek.

A je zbytečné, je zbytečné hrotit tu situaci, protože je otázka, kde přesně ta pravda je. Za mě klub TOP 09 podpoří zákaz klecových chovů. Ty důvody jsou pragmatické a dvojí. Ten první důvod je, že tento vývoj tímto směrem směřuje a jsem rád, že pan ministr potvrdil, že stanovisko Ministerstva zemědělství je prosadit tady tento vývoj i na půdě Evropské unie jako systémové řešení. A já budu rád, když Česká republika bude jedna ze zemí, která s tím začne. S tím souvisí i to, že nejenom supermarkety, ale i někteří, i někteří uživatelé vajec - a já si dovolím jmenovat Nestlé, dovolím si jmenovat v České republice Marlenku, podepsali tuto výzvu a nepoužívají jiné vejce, než vejce z volných chovů. A ano. Marlenka je směšná firma, ale těch firem bude přibývat. Nestlé směšná firma není, Nestlé je velký výrobce a těch velkých výrobců je víc.

Chtěl bych říct, že druhý důvod - a ten byl pro mě podstatně důležitější, já jsem se snažil s kolegy z veteriny, z brněnské, protože tam veterina je, s kolegy, kteří zabývají výživou, z katedry výživy, zjistit, jestli je nějaký publikovatelný soubor o tom, jak se liší po výživové stránce - a velmi jsem rád, že to tady zaznělo, skladba vajec, z různých typů chovů a překvapilo mě, že taková data jsou. Je otázka, zase se o tom můžeme bavit, jak dalece ta data jsou validní. Mě ta data přesvědčila, že vejce z volných chovů jsou kvalitnější, jsou po výživové stránce kvalitnější, obsahují menší hladinu cholesterolu. To znamená těch látek, které nechceme, aby se dostaly do lidského těla, obsahují méně, naopak těch, které chceme, obsahují více. A to byl druhý důvod, co mě přesvědčil. Co se týče týrání zvířat a cirkusů. Tak já si myslím, ono to tady zaznívá, že týrání je pro řadu z nás téma. Já myslím, že týrání není pro nikoho z nás téma, ale je pro nás obrovské téma, bránit týrání.

Myslím si a jsem o tom upřímně přesvědčen, že každý z nás, co tady sedíme, víme a vnímáme, že zásadní je bránit týrání bezbranných, tedy dětí, žen a obecně těch, kteří jsou homo sapiens.

Na druhé straně pro mě, když jsem se tím začal zabývat a připravoval jsem se na jednotlivé schůze zemědělského výboru /a chtěl bych velmi poděkovat zemědělskému výboru za diskusi, která byla racionální, seriózní, slušná a nekonfliktní/, tak pro mě bylo obrovským překvapením, že ve velmi renomovaných časopisech s vysokým impakt faktorem - a znovu opakuji, každý, kdo publikuje, kdo se zabývá výzkumem, tak žije mantru impakt faktoru, žije mantru Hirschova indexu a řekněme nějaké takovéto parametrizace, tak že byly opakovaně publikovány práce na téma, že nejlepší způsob jak včas zachytit týrání v rodině, týrání dětí, je včas zachytit týrání zvířat. Existují dokonce časopisy, které se zabývají těmito vlivy nebo vztahem mezi těmito dvěma stavy. Musím říci, že mě opravdu fascinoval článek ze Spojených států, které považuji za velmi pragmatickou zemi v přístupu k některé legislativě a v tomto případě určitě, který říkal - a nebyl jeden - že nejjednodušší způsob, jak včas dělat prevenci závažných zločinů je zachytit jakýkoliv způsob týrání zvířat, protože tímto způsobem se velmi rychle zachytilo týrání v té fázi, která mi vadí daleko víc.

To se týká svým způsobem i cirkusů, protože úcta k životu, úcta k živému tvoru, je zásadní. Já si nemyslím, že je potřeba dělat nějaká radikální opatření. Myslím si, že kompromisní návrh, který tady od obou kolegů zazněl, je velmi rozumný. Je to jakýsi krok na nějaké cestě. Troufnu si říci s trochou nadsázky - protože jsem si našel článek v novinách, když tuším za první republiky vystupoval v .........(?) v cirkusu Buffalo Bill, tak probíhala na půdě Parlamentu tehdejšího Československa velmi bouřlivá diskuse, jestli je to správné, není to správné, a nakonec myslím že radní města Prahy rozhodli o tom, že v Praze vystupovat nebude. Tak předpokládám, že stejně to bylo takové téma, myslím si, že kdyby přijel dnes s podobnou atrakcí, tak by vůbec nikoho nenapadlo něco takového povolit. To je prostě vývoj, to je prostě posun, je to pokrok vnímání přírody, vnímání živých tvorů. Nemyslím si, že je třeba do toho dávat emoce.

Jsem rád, že se dostávám k zákonu, kde každý hlasujeme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, kde nejsme svazováni nějakou brutální stranickou disciplínou, ale jsme svazováni pouze tím, jaký je náš názor a jaké je naše stanovisko.

Klub TOP 09 podpoří tyto pozměňovací návrhy, o kterých jsem mluvil. Důvody jsou velmi pragmatické, vycházejí z pečlivého a poctivého studia literatury a vycházejí ze stanoviska odborníků v našich řadách.

Děkuji.

