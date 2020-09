Válek (TOP 09): Už nejsem nejmladší, tak si pamatuji definici úplatku z Dikobrazu

reklama

Děkuji, pane předsedající. Tak já nebudu lhát, já jsem chtěl vystoupit a těšil jsem se na to celou dobu, trpělivě jsem čekal.

Ano, tak opoziční poslanci a nejenom oni, někteří tvrdí, že se jedná o úplatek nebo rouškovné. Tak já přece jenom už nejsem nejmladší, tak si pamatuji definici úplatku z Dikobrazu. Vždycky ty vtipy o té obálce a v ní ta bankovka, tehdy to byly Hradčany. Tak mě by přesvědčilo, že to je opravdu sofistikovaná suma, která vychází z nějakých složitých matematických modelů, jak to tady prostřednictvím pana předsedajícího paní ministryně zdůvodňovala a posléze to zdůvodňovala na základě zase těch složitých výpočtů, kterým já úplně nerozumím, přiznám se k tomu prostřednictvím pana předsedajícího, paní zpravodajka, kdyby mně tady někdo dokázal vysvětlit, jak se přišlo zrovna k těm pěti tisícům, což shodou okolností je nejvyšší platná bankovka, a jak tedy probíhala ta odborná diskuse těch dvou týmů, sociální demokracie, která vypočítala 6 tisíc, a týmu ANO, který vypočítal 5 tisíc /aspoň tak to bylo v médiích/, a jak ta debata dospěla k tomu, že ten tým expertů ANO má přesnější výpočty a kalkulace, že těch 5 tisíc je ta správná částka, která jaksi vychází, nebo tedy jestli to bylo tak, že ta pětitisícovka se do té obálky vleze, jaksi poučeni bývalým poslancem Rathem, byla zvolena nejvyšší bankovka nejmenších rozměrů do jedné obálky, tak, aby to tedy šlo doručit.

Takhle to ten dojem budí. Pokud je to opravdu sofistikovaná, promyšlená, spočítaná částka, která vychází z nějakých modelů, tak pak doufám, že to ve druhém a třetím čtení zazní. Já se rád nechám přesvědčit o tom, že to takhle nějak je myšleno, protože samozřejmě důchody u nás nejsou vysoké, každý se důchodu bojí, málokdo chce do něho dobrovolně odejít, snaží se nějakým způsobem vydělávat stále, řada důchodců musí pracovat. Zaznělo tady - já si těch slov paní poslankyně velmi vážím - jak řada důchodců přispívá /místo aby děti přispívaly jim/ svým dětem, jak řada příbuzných tyje na svých důchodcích. Moje sestra pracuje v domově důchodců a některé příběhy jsou opravdu velmi smutné.

Anketa Mělo by Česko stavět další bloky jaderných elektráren? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 3526 lidí

Já samozřejmě musím mamince vysvětlit, proč jí nechci odhlasovat 5 tisíc korun. Ona to chápe, protože také nechce úplatek, chce, aby se moji vnuci a všichni měli v budoucnu lépe. Tak pokud je to sofistikovaná částka, která vychází z nějaké kalkulace, prostřednictvím pana předsedajícího Romana zvu na návštěvu, on maminku zná, on jí to velmi rád vysvětlí, jak k tomu dospěl, určitě si spolu povykládají a určitě jeho návštěva maminku potěší, protože ho má ráda, jsme oba z Líšně.

Takže pokud je ta částka opravdu vycházející z nějaké logiky, z nějakého systému, není to náhodně vytažené číslo z klobouku, které se shodou okolností podobá nejvyšší bankovce, pak to určitě není úplatek. Pokud je to číslo vytažené z klobouku, no tak ten pocit to prostě v člověku vzbuzuje. Já si samozřejmě nemyslím, že vláda chce někoho uplácet, že by chtěl kdokoli kohokoli uplácet, já principiálně věřím v čestnost všech lidí a jsem opakovaně třeba i zklamáván, ale to nevadí, ale prostě ten pocit to v člověku vzbuzuje.

Pak mám druhý dotaz. My se tady bavíme pořád o pěti tisících, ale mě by zajímalo, kolik je tedy ta celková suma, jestli je to opravdu těch několik - patnáct, dvanáct, nevím kolik to má být finálně - miliard, na kolik to vychází a jestli tedy ta celková suma bude někde odebrána nebo třeba bude příští rok chybět v /co já vím/ platbách za zdravotní péči, protože ten nárůst za platby za státní pojištěnce ani zdaleka nepokryje náklady na to, co je spojeno s covidem. To je dnes už naprosto zřejmé.

Tyto dvě věci budu chtít diskutovat pak v dalších čteních a odpovědi na to určitě přijdou. Já to opravdu nemyslím nijak agresivně, nemyslím to nijak zle. Já se určitě budu snažit být pozitivní, určitě se budu snažit podpořit všechny rozumné pozměňovací návrhy.

Koneckonců už jsem důchodce čekatel, tak i sobecky můžu myslet v budoucnu sám na sebe. I já chci, abych měl co nejvyšší důchod a chci, aby důchodci mohli žít důstojný kvalitní život, jak jsou na to zvyklí třeba v některých zemích na západ od nás.

Děkuji.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



