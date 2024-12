Válková (ANO): Česká republika trpí zastaralým systémem, který už v Evropě nemá obdobu

Já vám děkuji, paní místopředsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové,

jsme teď v takovém bodu, který je velmi důležitý a který, bych řekla zahájení reformy trestní politiky v České republice. Chci v úvodu jako zpravodajka říci (nesrozumitelné) tu chronologii. V době, která předcházela volebnímu období devátému, čili v osmém volebním období jsem vytvořila první pracovní skupinu jako tenkrát zmocněnkyně vlády pro lidská práva k trestní politice, která připravila návrh, který my už jsme nebyli schopni dovést do konce. Ten návrh velmi konstruktivně byl předán při předávání vlády v prosinci 2021 s tím, že byl rozpracován, a byl to vlastně jediný, bych řekla, bod, který byl převzat, pokud jde o nejdůležitější koncepční změny v té původní podobě a rozšířen částečně, a je i obsahem programového prohlášení této vlády.

Čili tady došlo k určité výjimce, asi je to tím, že trestní právo by mělo být apolitické, jde o hrdla a statky a tam opravdu ta spravedlnost má zavázané oči a měří každému stejně. Takže jsem ráda, že teď jako zpravodajka si dovolím jednu poznámku. Přestože došlo k těžko vysvětlitelnému posunu v předložení této reformy až v závěru tohoto volebního období, protože na každou velkou reformu potřebujeme rok a teď máme prosinec a vzhledem k tomu, že to volební období legislativní bude končit v červnu příštího roku, tak opravdu je to na hraně času.

A koalice si je velmi dobře vědoma toho, že potřebuje i podporu opoziční menšiny. Ale my tímto chceme demonstrovat, minimálně hnutí ANO, že je konstruktivní opozicí a že když se s ní hovoří, tak dovede být velmi vstřícná, věcná a rozhodně nebude dělat žádné přílepky k tomuto zákonu.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže jako zpravodajka... Chronologie byla asi taková, že se na tom návrhu hodně dlouho pracovalo, tři roky. V té první podobě byl předložen v dubnu tohoto roku, ale byl natolik kriticky posouzen různými připomínkovými místy, včetně i určitého neformálního projednání, jak jistě pan ministr Blažek potvrdí, mezi klíčovými poslanci ústavně-právního výboru, že se rozhodl, a asi to bylo velmi rozumné, přepracovat, a předložil ho tedy 19. 11. kdy byl rozeslán všem poslancům jako tisk 861. Návrh byl zaevidován, dostal číslo. Organizační výbor 20. listopadu svým usnesením číslo 328 určil jako zpravodajku tohoto tisku mne a navrhl, aby byl garanční výbor - nikoliv překvapivě - výbor ústavně-právní.

Další projednávání bylo možné od 30. listopadu. Takže když si to spočítáte, dneska máte 19. prosince, tak po určitých - ano, opravdu musím potvrdit slova pana ministra - dynamických jednáních jsme nakonec řekli - dobře, potřebujete ten čas získat v tom smyslu, že tady každý týden bude hrát roli, a s ohledem na to, že je tam řada neuralgických bodů, o kterých bude hovořit jistě nejenom opozice, ale i možná někteří koaliční poslanci, které pokud chceme tuto veskrze smysluplnou reformu pustit do dalšího projednávání tak, aby měla šanci na to, aby do, já říkám s opatrností, aby do konce května, když jsem to počítala i s návratem, který zřejmě bude, protože Senát, když jde o trestní zákoník, tak si málokdy nechává ujít tu možnost, že by tam neudělal aspoň nějakou změnu.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13781 lidí

Takže v tomto ohledu potřebujeme opravdu 90 dní, abychom těmi pozměňovacími návrhy i demonstrovali tu naši vstřícnost, protože víme, že Česká republika nejenom že trpí přeplněností věznic, ale trpí hlavně takovým tím rigidním zastaralým systémem trestání, které už v podstatě v Evropě nemá obdobu.

Alespoň tedy v té Evropě, kterou se rádi občas řídíme a citujeme ji včetně těch čísel, v přepočtu osob vězněných na 100 000 obyvatel, kde jsme na chvostě. Předběhly nás už země, které ani tady nebudu raději citovat, protože to si nechám do toho svého vystoupení. Vrátím se jako zpravodajka k tomu, že jsme tedy prakticky po necelých třech nedělích od té doby, kdy bylo možné zařadit tento tisk, to zařadili.

Byla k tomu svolána mimořádná schůze, my s tím souhlasíme, nesouhlasíme. Souhlasíme, proto jsem tady k tomu hovořila, s tou věcnou náplní. Víme, že to je nutné pro Českou republiku, a trošku překračujeme svůj vlastní stín, protože víme, že je tato reforma předložená pozdě. Přesto souhlasíme s tím, aby byla projednána takovým způsobem, aby bylo reálné, že nabude účinnosti k navrhovanému datu 1. ledna 2026.

A to je za mě asi jako zpravodajku v současné době všechno. Jenom bych chtěla poděkovat také panu ministrovi, že na mikrofon řekl, že - v podstatě to řekl nepřímo, ale jasně, když souhlasil s těmi 90 dny, s třemi měsíci - že i on si uvědomuje, a s vytvořením té pracovní skupiny, že ještě třeba na tom, abychom na tuhle reformu mohli být když ne hrdí, tak aspoň abychom mohli říci, že opravdu šlo o reformu trestní politiky, tak že ještě potřebujeme čas a že potřebuje spolupráci nejenom koaličních poslanců, ale i opozičních.

Děkuju za pozornost.