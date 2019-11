Válková (ANO): Nejcennější je život a zdraví člověka, s tím má korespondovat i trestný postih

Děkuji. Já budu poměrně stručná, protože něco už tady bylo řečeno. Komplexní pozměňovací návrh, který si osvojil ústavněprávní výbor máte k dispozici. My jsme vycházeli z toho, že je třeba uvést navrhované jak skutkové podstaty, tak hlavně trestní sazby hrozící za jednání v nich uvedených do souladu s jinými skutkovými podstatami, aby nedocházelo k těm disonancím, k těm nesrovnalostem, nesystémovému řešení, kdy některé trestné činy, které ohrožují život a zdraví, nebo dokonce trestné činy, které mají postihovat jednání vedoucí k usmrcení, byly ohrožené stejnou, nebo srovnatelnou trestní sazbou jako týrání zvířat, protože vycházíme z celkem obecně, si troufnu říci, uznávaného principu, že nejcennějším statkem je život a zdraví člověka, lidského jedince, a to znamená, že tomu má korespondovat i odstupňovaný trestný postih, čímž vůbec nezpochybňujeme nutnost zpřísnit a zpřesnit. Zpřísnit znamená zvednout některé trestní sazby, zpřesnit znamená reagovat na situaci, kterou vyvolal chov zvířat v nevhodných podmínkách, takzvané množírny na straně jedné a excesy, které nás upozornily na to, že beztrestně nesmí procházet žádné týrání živého tvora v podobě tedy zvířete, protože živých tvorů máme hodně, a nevím, jestli bychom chtěli upravovat třeba zašlápnutí mouchy, a je to také živý tvor, nicméně v tomto stadiu vnímání společnosti, co je a co by mělo být trestné a ne, myslím, že je na místě novelizace, a v tomto směru se i já přikláním k tomu, že je to čin, který Poslanecká sněmovna jistě ocení a nakonec se k nějakému závěru dostaneme.

Teď způsoby, jak to upravit. My jsme šli v rámci původního návrhu, který si potom ústavněprávní výbor osvojil, s panem poslancem Bendou podle ultima ratio principu, to znamená trestní represe by neměla být prostředkem, který řeší všechno. Text jsme, bylo zde řečeno, okleštili. Já bych si dovolila použít termín vyčistili původní návrh, o kterém tady paní poslankyně Pekarová Adamová hovořila, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, a myslím, že se nám to relativně povedlo. Bohužel si to mnoho poslankyň a poslanců, našich voličů a občanů a spoluobčanek nemyslelo, takže přišly další pozměňovací návrhy, které opět navrhují včetně toho takzvaného, já si dovolím použít jako zpravodajka, která zná ten průběh relativně dobře, protože ho musí i z funkce zpravodajky sledovat, ten takzvaný kompromisní návrh, který je návrhem, který zase v některých skutkových podstatách bohužel ten systém trestního práva rozhoupává. Když budu konkrétní, tak v případě, kdy pachatel získá značný prospěch, tak v takovém případě už jsou tam sazby až osm let za chov v nevhodných podmínkách, takzvaných množírnách s tím, že samozřejmě chápu, že je nutné mít možnost odposlechů, ale nikoliv za každou cenu. Nikoliv za každou cenu, protože bychom museli zvedat trestní sazby i jinde. Čili ve vztahu k ústavněprávnímu výboru bych řekla, že toto byl vyvážený kompromis, návrh byl projednaný 26. března a usnesení bylo potom doručené poslancům jako tisk 214/3. Bylo přerušené projednávání, čekali jsme na zemědělský výbor. Ten projednal nejdřív 20. 2., ale přerušil a pak v podstatě čekal na naše projednání, pak 2. 5. 2019 vydal usnesení, které bylo doručeno poslancům jako tisk 214 s pozměňovacími návrhy a pak garanční ústavněprávní výbor projednal návrh zákona a vydal 17. června usnesení doručené poslancům jako tisk 214/5. Pak tady máme některé návrhy, které jako třeba paní poslankyně Levové, byly měněny a vzaty zpět, jistě se ještě definitivně vyjádří.

A opravdu posledním návrhem, já jsem tam také samozřejmě ještě navrhovala příklad jako nemyslím, že chci hovořit jako zpravodajka o sobě, ale až v září, čili po letních prázdninách, a paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová, vaším prostřednictvím pane místopředsedo, dokonce až 17. října pod číslem 3553 ten takzvaný kompromisní návrh.

Je komplikované teď vás přesvědčovat o tom, čemu dáte přednost. Je ještě obtížnější vám vysvětlit, že pokud takhle ad hoc změníme skutkové podstaty, tak budeme nuceni, abychom zachovali spravedlivou vyváženost v oblasti trestního zákoníku zpřísnit i trestní sazby u některých jiných násilných trestných činů s tím, že i v nynější době, v současnosti soudy stejně nevyužívají tu vyšší polovinu trestní sazby, když ukládají tresty, zpravidla se pohybují v té dolní polovině trestní sazby. Čili když je tam někde třeba dva až šest let, tak oni postupují tak, že trest ukládají v sazbě do těch tří roků, nikoli pět šest roků, když jde o prvopachatele. Takže to bude zvýšení trestní represe, možná i více či méně neúspěšných alternativních sankcí, a ve svém důsledku naplňování v krajním případě již tak přeplněných věznic.

Nechci to právě dramatizovat, ale myslím si, že s trestní represí musíme jednat jinak, než když novelizujeme správní řád, občanský soudní řád, procesní předpisy, kde vůbec o nic takového nejde. Ale nesrovnatelné je to, i když novelizujeme hmotně právní předpisy, jako je občanský zákoník. Tam opravdu nehrozí nadmíra represe. Anebo pokud tam nutíme občany, aby něco konali, tak je rozhodně neohrožujeme trestní sazbou zvýšenou až případně vězení.

Čili jako zpravodajka bych vás chtěla upozornit, že je to velmi na jedné straně prospěšná norma - když jsme potom odstranili ty nesmysly, které jsem tam i já připustila svým spolupodpisem, protože jsem si pořádně ten první návrh nepřečetla, že by probační úředník místo dohledu nad pachatelem měl běhat a zjišťovat, jak je to se zvířaty, a kontrolovat na cizím pozemku případné nevhodné podmínky jejich chovu, tak když jsme tam tyto doslova věcné nesmysly odstranili, tak jistě to je krok správným směrem. Bohužel v současné době nemáme shodu na tom, jak by ten krok měl konkrétně vypadat. A jako zpravodajka upozorňuji, že ten návrh, který je tedy prezentován jako kompromisní, má - a tady bych si dovolila použít termínu - pouze 15 podpisů, nikoli 50. Takže bude na vás, abyste spravedlivě posoudili, podívali se případně do trestního zákoníku, porovnali si skutkové podstaty, na které jsem upozorňovala, například neposkytnutí pomoci, ale jsou tam i různé násilné trestné činy v oblasti ublížení na zdraví, a řekli si, jestli je to správné stejně postihovat někoho, kdo se chová způsobem, který považujeme již za překračující normy trestního zákona takového delikventa. Pokud si budete myslet, že je to správné a že máme zpřísňovat trestní represi, tak zvedněte pro to ruku. Pokud si budete myslet, že tomu tak není, pak doporučuji ve třetím čtení, abyste zvedli ruku pro ty umírněnější návrhy, které nerozhoupávají tak výrazně současné platné znění trestního zákoníku, současný trestní systém.

Víc jako zpravodajka, pane místopředsedo, říci nechci. Těch návrhů bylo celkem... (zpravodajka je po jednom počítá) jedenáct, jestli to rychle počítám, protože jsem nebyla připravena na to, že tady dneska vystoupím, že na ten zákon dojde, ale mám ho poměrně dost nastudovaný, tak se omlouvám, že to tady počítám za řečnickým pultíkem, ale je jich více než deset a jdou proti sobě. Bohužel konsenzus nebyl nalezen, takže by bylo dobré, aby v druhém čtení každý vystoupil a pomohl mi v té zpravodajské roli tím, že zdůvodní, na kterých svých návrzích trvá - paní poslankyně Levová, na kterých již netrvá - mám třeba paní poslankyni Jarošovou také, a přesvědčil vás jako poslankyně a poslance jak pro tu svoji verzi, abyste to měli jednodušší. Hlasování o tomto zákoně a jeho výsledky nebudou snadné. Děkuji.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: SVS: Jak postupovat v případech týrání zvířat – příručka pro obce s rozšířenou působností Šéf zemědělců píše Brabcovi kvůli hrabošům: Běžte si to zkusit... Pospíšil (TOP 09): Tyranům a majitelům nelegálních množíren jsou současné zákony k smíchu Ministr Toman: Inspektoři veterinární správy budou mít jasnou oporu v zákoně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.