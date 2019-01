Válková (ANO): To by mohl stát ovlivňovat cenu dle přání vlivného uživatele přímo zákonem

Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já vás asi zklamu, protože tentokrát to nebude příliš velký právnický rozbor nebo vůbec žádný právnický rozbor té problematiky, která je opravdu obtížná. Připojuji se k předřečnici paní poslankyni Gajdůškové vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, že je třeba ten problém řešit systémově. A to, co ona naznačila jako předsedkyně petičního výboru, dovrším tím, že vám přečtu velmi stručnou petici oproti těm obsáhlým peticím, která nám dorazila do petičního výboru a ke které určitě budeme také v petičním výboru jednat, přijímat nějaké usnesení, zpravodajskou zprávu. Nicméně si myslím, že předtím, než každý z nás se rozhodne - a tady věřím, že to bude obtížné rozhodování, protože stejně jak tady zástupci Pirátské strany, poslanci za Pirátskou stranu, obecně upozorňovali, tak současný stav není uspokojivý. Na druhé straně to řešení, které se navrhuje, také nepovažuji za optimální. Je to vytržené z kontextu. Jde o výjimku, jak to tady bylo opakovaně řečeno. Výjimky nikdy nejsou dobré, obzvláště když mají napravit systém.

Takže petice, která byla doručena, je podepsaná - nicméně zhruba 2 tisíce elektronických podpisů není zkontrolovaných, čili nevíme ve skutečnosti, kolik jich je, nepochybuji o tom, že reprezentuje mínění řady umělců - zní takto: Žádáme Poslaneckou sněmovnu, aby nepřijala sněmovní návrh na novelizaci § 231 autorského zákona, protože je v rozporu se základními právy vlastníků autorských práv, s právem EU, s judikaturou Soudního dvora EU a ohrožuje ochranu duševního vlastnictví. Senátní návrh z pera senátora Valenty je postaven na tom, že některé provozovny a některá další zařízení by neměla ze zákona povinnost platit za užití hudby a audiovizuálních děl vlastníkům těchto práv, tedy autorům hudby, textařům, interpretům, muzikantům, hercům, scénáristům nebo režisérům ani vydavatelům, kteří do výroby díla vložili vlastní peníze. Odměny pro nositele práv duševního vlastnictví v České republice jsou ve srovnání s dalšími státy Evropy několikanásobně podhodnoceny při srovnání ve vztahu k hrubému domácímu produktu a i přesto přichází Senát s úpravou novely, která by znamenala razantní snížení odměn pro majitele práv, zásah do osobnostních práv a soukromého vlastnictví.

Pak vás ušetřím výkladu toho, co je duševní vlastnictví, to si myslím, že si můžeme každý z nás načíst buď v zákoně, komentářích, učebnicích. Nicméně to, co si myslím, že v té petici je podstatné, je ten závěr, ke kterému dochází autoři petice, když píšou, že přijetí tohoto návrhu by znamenalo, že ceny za výrobek či dílo hmotné nebo duševní by ovlivňoval stát dle přání vlivného uživatele nebo skupiny uživatelů přímo zákonem. Senátní návrh nebyl prodiskutován se žádnými oprávněnými majiteli práv ani s právníky na autorské právo a zástupci autorů a výkonných umělců a nebyl brán zřetel na mezinárodní úmluvy v oblasti autorského práva. Proto apelujeme na Poslaneckou sněmovnu a vládu, aby tento zlom v našem právním řádu nedopustila a tento návrh Sněmovna nepřijala. - Pak tady odkazují na bližší vysvětlení.

Já jsem se omezila jenom na část té petice, to podstatné. Připojuji jenom k tomu svoji vlastní poznámku, že autorské právo patří ke skutečně jedné z nejkomplikovanějších oblastí občanského práva a že si nemyslím, že by bylo vhodné výjimkami do něj tímto způsobem a touto formou zasahovat. Děkuji.

