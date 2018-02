Vaněk (TOP 09): KV Aréna příspěvkovou organizací? Špatný vtip v tuto chvíli

Záměr přeměnit KV Arénu z obchodní společnosti na příspěvkovou organizaci prosazoval především primátor Petr Kulhánek, který několikrát veřejně kritizoval její hospodaření. Odmítnutí návrhu bylo pro primátora Kulhánka zklamáním a to z toho důvodu, že se o tom zástupci politických klubů baví již v podstatě od léta minulého roku. Byl to zřejmě velice ambiciózní plán. Je to však rozumné?

Dle mého názoru není. Osobně jsem ráda, že tento návrh už neprošel na nedávném zasedání zastupitelstva města Karlovy Vary. Domnívám se totiž, že pokud je v teto organizaci cokoliv špatně, je zapotřebí to transparentně a veřejně pojmenovat a vyvodit z toho případné personální změny. Preferuji tedy případnou změnu vedení společnosti.

Pokud by mělo dojít k přeměně na příspěvkovou organizaci, jak dlouho by tato přeměna mohla trvat? A jak dlouho by trvalo výběrové řízení na nového ředitele? Tyto věci zaberou měsíce a celá přeměna může trvat i víc než rok. A to by byl dostatečný čas pro zahlazení případných nedostatků v hospodaření arény a vyhnutí se jakémukoli postihu. Toto opravdu chceme?

V podzimních komunálních volbách chci změnu. Nechci nápady, které nic neřeší, ale odpovědné hospodaření.

Psali jsme: Vaněk (TOP 09): Nechceme další komisi zabývající se Vřídelní kolonádou Vaněk (TOP 09): Napráskat špatně zaparkovaná auta Vaněk (TOP 09): Neúspěch letecké linky Karlovy Vary – Düsseldorf Vaněk (TOP 09): Za „Žlutého barona“ trestní oznámení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV