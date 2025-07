Zwyrtek Hamplová: Do nás se kopat může?

Do nás se kopat mohlo…. Jiní jsou hájení…. Proč ten dvojí metr? Zbyněk Passer to řekl stručně a jasně.

Je to tak - bylo to neuvěřitelné….. vědí to všichni, kdo se vzepřeli… Dříve “renomovaná” a “respektovaná” a oceňovaná byla náhle v době covidové se zkomolenými jmény a urážkami neuvěřitelnými a jako právnička cíleně degradovaná. Dodnes se setkávám, jak se okolí diví, že jsem uspěla u nejvyšších soudů včetně Ústavního. Já… A když už nevěděli kudy, vrazili tam proruskou sílu… To funguje asi na vše… Svatá prostoto….

Co oni mohli hrstmi, jich se dotkne jedno slovo, jedna věta, a hroutí se…. Tato kritika pana Šídla je proto doslova úsměvná. Ať vydrží paní novinářka, co my jsme museli, a pak ať mluví….

Mne šlapali po více než dvacetileté úspěšné a odpracované kariéře…. Lidé, co uměli často jen to…. Šlapat…. Jen proto, že jsem se postavila za práva lidí…. Byl to šok ty útoky, co nastaly… okolí se mi bálo podat ruku, cože to páchám… A já slušně, ale jako vždy zcela důsledně, dělala jen svou práci….

Když si toho na Kroměřížsku všimli, a vyslali mne do Senátu, vím, že tomu přesně tito nevěřili… pamatuji si výrok - “tu snad ne, vždyť ta si s těmi paragrafy dělá, co chce!” Ano - a proto mám i teď každý rok ústavní nález - kopu dál za “mé” obce….. Ten dvojí metr našich odborných kvalit je už legrační… Bije totiž do očí a u mne jsou dávno pod odbornými křídly zpátky všichni, kdo chtějí osobní přístup a odvahu zabojovat o jasný právní pohled. I kdyby proti státu.

Kdo ale nezažil ty titulky o sobě, jistě, neví - až náhle se ho to týká… A pak se všichni mohou zbláznit….. Ale jak u covidu, tak u Ukrajiny, budeme mít my, kritici dění a toho vyhazování stovek českých miliard, pravdu. Tvrdou pravdu. A ta je bohužel tvrdě aktuální. A dopadá na nás všechny.

Není pak na řadu jiných věcí - třeba pro lidi po povodních. Na školníky a kuchařky do školek a škol. Já říkám - hlavně ostuda. A zase nás neslyší rádi. Zase přijdou s urážkami mého IQ?

S humorem dodávám - Ale já už mám imunitu, diplomatický pas a přístup i k neveřejným dokumentům. A stále znám ty paragrafy…. Žádná legrace. A k tomu kdysi i to IQ změřené. Já jim v podstatě nezávidím.

A to ještě jsou za chvíli volby…

Tentokrát extra důležité. Pro normální život… Jinak se všichni zblázníme - z hlásaného…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



