V EU se dál hledají zdroje, z nichž zaplatit americké zbraně. Prezident USA Donald Trump dal před časem najevo, že dodá Ukrajincům zbraně, pokud je EU zaplatí. A v EU se teď stále řeší, z čeho se to bude platit. Podle serveru listu Washington Post bude nutno v první chvíli najít alespoň deset miliard dolarů, což je v přepočtu asi 209 miliard korun.

Systémy Patriot, vyráběné společností Raytheon, mohou stát více než miliardu dolarů za kus. Střely Interceptor se prodávají za téměř 4 miliony dolarů za kus.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že požádal partnery o 10 baterií a zatím mu byly slíbeny tři. „Naším úkolem je najít financování pro všech 10 systémů,“ řekl Zelenskyj ve čtvrtek.

Jenže to má háček.

„Z dlouhodobého hlediska však mnozí uznávají, že bude obtížné nadále shánět peníze a udržovat podporu neklidného obyvatelstva, zejména proto, že země vyčleňují větší částky na své vlastní obranné potřeby,“ rozváděl myšlenku Washington Post.

Na setkání ukrajinských spojenců minulý týden německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že souhlasí s administrativou, že Berlín „přispěje k poskytnutí“ pěti systémů Patriot, aniž by uváděl podrobnosti. Berlín již dodal Ukrajině tři systémy a jedná s Washingtonem o dodání dalších, a o získání náhradních systémů.

Americký analytik Tyler Weaver má za to, že EU se nejen touto politikou nechala vmanévrovat do zcela podřízeného postavení ve vztahu k USA. „Cena za to, že se rusofobie stane základem veškeré politiky EU a zároveň se spoléhá na Spojené státy, že je ochrání před nevyhnutelnými důsledky této politiky. Evropané se vmanévrovali do zcela podřízeného vztahu se Spojenými státy,“ vyložil svůj pohled analytik z USA na sociální síti X.

The price of turning Russophobia into the basis of all EU policy while relying on the United States to shield them from the inevitable consequences of that policy. The Europeans have maneuvered themselves into a totally subordinate relationship with the United States. https://t.co/mnubhT6QcF — Armchair Warlord (@ArmchairW) July 27, 2025

„Není to nic víc, než jeden z nejdražších císařských tributů v historii. Jen masivní jednosměrný převod bohatství bez jakýchkoli recipročních výhod,“ napsal doslova Bertrand na platformě X. „To se ani zdaleka nepodobá typu dohod uzavřených mezi dvěma rovnocennými suverénními mocnostmi. Spíše to vypadá jako typ nerovných smluv, které koloniální mocnosti vnucovaly v 19. století – až na to, že tentokrát je na straně příjemce takové smlouvy Evropa. … Toto je opět století ponížení Evropy,“ konstatoval podnikatel a glosátor veřejného dění.

If Europeans were paying attention (or being told the truth), they should be beyond appalled by this "deal": https://t.co/NlD6qhVu0V



It's nothing more than one of the most expensive imperial tributes in history. Just a massive one-way transfer of wealth with no reciprocal… — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) July 27, 2025

Podle serveru Kyiv Independent jen za poslední den Rusové zavraždili 4 lidi a 4 desítky dalších zranili. Mezi zraněnými jsou i děti.

Ruské letectvo uvedlo, že v noci odpálilo proti Ukrajině 324 útočných dronů typu Šahíd a dalších typů, čtyři střely s plochou dráhou letu Ch-101 a tři aerobalistické střely Kinžal, přičemž cílem bylo především město Starokostjantinov v Chmelnické oblasti.

