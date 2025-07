ČEZ: Děti se v Temelíně dostaly až k jadernému reaktoru

Tématem letošního ročníku byl sport, dobrodružství a soutěže. „Tento týden byly děti trosečníky, příští týden budou průzkumníky a účastníci závěrečného běhu budou desetibojaři. V každém běhu plánujeme také dva výlety do okolí. Vše se bude odvíjet od počasí,“ přiblížil program jeden z vedoucích Martin Rothschedl ze spolku Poškolák, který tábor pro děti organizuje.

Svoji základnu měly děti v temelínském infocentru. Zde pomocí virtuálních brýlí navštívily nejdůležitější části temelínské elektrárny včetně reaktorového sálu. Reálně se podívaly také do tréninkového centra operátorů.

„Na táboře v Temelíně jsem už potřetí a moc se mi tu líbí. Nejvíc mě baví tvoření s korálky. Můžeme si vyrobit, co chceme, pak se to vyžehlí a máme krásnou památku. Dnes jsme si prohlédli elektrárnu virtuálními brýlemi, bylo to zábavné! Vyletěli jsme věží nahoru, trochu mě to děsilo, ale když jsme byli nad věží, byl to nádherný pocit a strach zmizel,“ podělila se o své pocity osmiletá Juliana Nader.

Už posedmé se tábora účastní jedenáctiletá Natálie Herálecká. „Tento tábor navštěvuji už od malička. Pracuje tu můj taťka, takže je to pro mě tak trochu jako doma. Nejvíc mě baví soutěže, dneska jsme běhali a sbírali kartičky. A protože sem jezdím už několik let, našla jsem si tady kamarády, se kterými se každý rok znovu potkávám.“

Stejně nabitý program čeká na děti i v nadcházejících dvou týdnech. Během tří týdnů na přelomu července a srpna se tak v temelínském Infocentru vystřídá na 100 dětí.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 9,2 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.