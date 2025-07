Vyšetřování: Zelenskyj chlácholí EU, v Kyjevě však problém trvá

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v neděli vyzvala prezidenta Volodymyra Zelenského k podpoře nezávislých protikorupčních orgánů, přičemž ukrajinský vůdce naznačil, že podpůrná legislativa by mohla být přijata během několika dní.

„Ukrajina již na své evropské cestě hodně dosáhla. Musí stavět na těchto pevných základech a zachovat nezávislé protikorupční orgány, které jsou úhelnými kameny ukrajinského právního státu,“ uvedla von der Leyen v příspěvku na sociální síti X po telefonátu se Zelenským.

Zelenskyj Leyenové taktéž na sociální síti X poděkoval. „Poděkoval jsem Evropské komisi za poskytnuté odborné znalosti,“ napsal Zelenskyj.

I spoke with President of the European Commission Ursula @vonderleyen . We discussed many issues: Ukraine’s European integration, further strengthening of sanctions against Russia, and the functioning of our anti-corruption infrastructure. We talked about the bill that guarantees… pic.twitter.com/kYnw4SfUlR

Von der Leyen také slíbila pokračující podporu Ukrajině na její cestě k členství v EU. „Ukrajina se může spolehnout na naši podporu při dosahování pokroku na své evropské cestě,“ dodala.

Good conversation with @ZelenskyyUa.

Ukraine has already achieved a lot on its European path.

It must build on these solid foundations and preserve independent anti-corruption bodies, which are cornerstones of Ukraine’s rule of law.

Ukraine can count on our support to deliver…