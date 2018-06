Vavřín (Svobodní): Budoucnost patří elektromobilitě?

Poslanec MK navrhnul zvýhodnit elektroauta odpuštěním části poplatků, které jsou s provozem motorových vozidel spojeny. Zde konkrétně od placení dálniční známky a bezplatnou poznávací značkou. Bezplatnou značkou nemá smysl se zabývat – vzhledem k pořizovací ceně auta je bezvýznamná. Dálniční známka v provozních nákladech jistou roli hrát může, byť pro hodně uživatelů poměrně malou. Celé je to odůvodněno starostí o životní prostředí. Koneckonců, kdo by si nepřál lepší, že ano?

Ponechme stranou otázku, zda a eventálně nakolik elektromobily „přispívají ke zlepšení životního prostředí“ (zde, zde a třeba zde). Pokud poslanec navrhuje jejich zvýhodnění v oblasti poplatků, tak je nutné říci jednoznačně a nahlas, že elektromobily už dnes zvýhodněné jsou. A to hodně.

Pokud provozujete klasické auto, platíte celou řadu daní a poplatků. V první řadě spotřební daň z paliv (roční výnos 78 miliard Kč), dále poplatek do Fondu zábrany škod (skrytý v tzv. povinném ručení), ev. dálniční známku a podle toho jak auto používáte (soukromá osoba / podnikatel) ještě silniční daň. Pro určitá vozidla nezapomínejme na mýto. Bylo by fér do výčtu přidat i DPH ze spotřební daně (ne z paliva samotného, ale daň z daně – ano, i to u nás máme).

Jistě lze namítnout, že elektroauta platí spotřební daň z elektřiny. Zkusme tedy modelový výpočet:

Pojedeme z Prahy do Brna. Placený úsek Praha-Chodov – Kývalka má délku 180 km. Při průměrné spotřebě 7 litrů/100 km je to celkem 12,6 litrů. Spotřební daň z benzínu je 12,84 Kč za litr. To máme 161,80 Kč. Nezapomínejme ale, že z této daně platíme ještě DPH (21 %) – to je dalších 34 Kč. Celkem tedy pouze na tomto (poměrně krátkém) úseku dálnice zaplatíme skoro 196 Kč jen na spotřební dani a DPH z této daně. O DPH z paliva a ev. ostatních poplatcích nemluvě. A jak je na tom elektroauto? Spotřební daň z elektřiny je 28,30 Kč za MWh. I zde je třeba připočítat DPH z daně – dohromady to je 34,24 Kč/MWh. Spotřeba elektroaut se zpravidla udává mezi 12-18 kWh/100 km. Auta nižší hmotnostní třídy (aby to bylo porovnatelné s těmi 7 litry benzínu/100 km) max. 15 kWh. Srovnatelný daňový odvod na oněch 180 km tedy bude méně než 1 Kč. Lze jistě uplatnit řadu námitek, jako např. že při nabíjení vznikají určité ztráty (cca 9 %), takže objem odebrané energie bude o něco vyšší. Nebo že v zimě asi nebudete chtít v autě zmrznout a zatopíte si. Ale vzhledem k té jedné koruně nemá smysl se takovými korekcemi zabývat.

Výpočet lze samozřejmě snadno zobecnit pro provoz motorových vozidel jako takových.

Takže pokud je pan poslanec toho názoru, že je třeba provozovatele elektroaut daňově a poplatkově zvýhodnit, tak mu lze vzkázat, že už se stalo a může jít vymýšlet další kraviny.

