Vencálek (Zelení): Když už naše vláda náhodou šetří, tak na těch nejhorších možných místech

„Stalo se poměrně nepříjemným zvykem, že když už naše vláda náhodou šetří, tak zásadně na těch nejhorších možných místech. To je i případ návrhu novely vyhlášky o inkluzi z pera ministerstva školství, která by připravila část dětí se speciálními vzdělávacími potřebami o nárok na asistenta pedagoga a na některé další druhy podpory. Je také otázkou, zda by tato novela nebyla v rozporu se školským zákonem.

Pokud by byla vyhláška přijata, byl by to obrovský krok zpět. Ministerstvo by se naopak mělo snažit zajistit dostatek asistentek a asistentů a usilovat o navýšení celkových investic do dlouhodobě podfinancovaného školství. Vzdělávání není oblastí, kde by se mělo šetřit, a pomoc těm nejslabším už vůbec ne,“ říká Matouš Vencálek, jeden z našich expertů na školství a kandidát do zastupitelstva Jihomoravského kraje.

