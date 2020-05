Venhoda (ANO): Co nám zbyde, když opustíme tradice!? Chátrající stadion?

reklama

Žižkov není jen čtvrť bohémů, spisovatelů a dalších intelektuálů, ale především sportu. Ten k němu patří od nepaměti. Začalo to r. 1872 Tyršovým Sokolem a poté založením jednoho z prvních českých fotbalových klubů - SK Viktoria. Psal se rok 1903. Měli jsme zakládajícího člena 1. profesionální ligy v ČSR a patřili jsme spolu se Spartou a Slávií mezi nejlepší v lize. Bohužel, ta doba je dávno minulá. Dnes nám zbyl pouze chátrající stadion. Fotbalový klub, který měl v posledních letech problémy hradit i nájemné, byl na pokraji zániku. To se změnilo na přelomu roku s příchodem nového majitele. Klub vyplatil z dluhů a má zájem bojovat za budoucnost ligového fotbalu na Praze 3. Neobejde se to ale bez zapojení vlastníka stadionu - radnice. Stadion se vinou předchozích vlád na radnici, především TOP 09, dostal do tak katastrofického stavu, že bude nutné nyní vynaložit několik desítek milionů Kč, ba stovek, aby nepřišel o licenci a mohlo se na stadionu hrát i v dalších letech. Neschopnost radnice lze ilustrovat i na váhání s koupí pozemku kolem stadionu od tehdejších odborářů. Ty už teď mají soukromé majitele. Co je však ještě horší, současná koalice TOP/STAN, Piráti, Zelení neudělala pro záchranu stadionu ani zbla. Po 18 měsících ve funkcích se probudili a zmateně natahují ruce o pomoc. Přitom od roku 2016 existuje analýza, jak postupovat s modernizací. Jak stadion zachránit. Samozřejmě, je tu i varianta prodeje stadionu majiteli klubu. Pro mě varianta poslední. Já osobně nejsem přítelem prodeje majetku MČ. Tak jako nejsem přítelem předražených a zbytečně rozsáhlých projektů radnice za posledních vlád. Právě tyto peníze jsme nyní mohli použít pro záchranu našeho rodinného stříbra - fotbalu na Žižkově.

(převzato z Profilu)

Bc. Petr Venhoda ANO 2011



