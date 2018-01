Veselý (ČSSD): 101 už zase neplatí

Prezident Miloš Zeman se dne 10.1.2018 vrátil k léta zavedeným standardům, když prohlásil, že A. Babiše jmenuje napodruhé premiérem až ve chvíli, kdy mu přinese hlasy 101 poslanců. 23.1.2018 jsme se od stejného prezidenta ČR dozvěděli, že A. Babiše jmenuje premiérem ať bude, nebo nebude znovu zvolen (ve druhém případě by jeho mandát trval až do 8.3.2018), ale o stojedničce už ani slovo.

Je pravdou, že i původní požadavek na 101 poslanců tolerujících vládu, aby mohl být kdokoliv jmenován premiérem, byl pravděpodobně vystaven jako bianko šek pro A. Babiše. Ten by totiž v demisi vládl prostě tak dlouho, dokud by nebyl naplněn požadavek na shodu 101 poslanců. Tedy klidně po celé volební období. Přesto skýtal jistou naději. Ono vládnutí v demisi totiž nevypadá marketingově úplně dobře. A hnutí ANO jede hlavně na vlně marketingu. A navíc zde byla šance, byť spíše teoretická, že by přece jen mohla vzniknout shoda 101 poslanců bez A. Babiše.

Obratem prezidenta Miloše Zemana však jakákoliv šance na světlejší zítřky a vznik standardní vlády v dohledné době padá. A ČR je tam, kde byla 21.10.2017. Tedy v jistotě, že jediný, kdo podle současného prezidenta může být premiérem je A. Babiš. A je úplně jedno, zda se bude snažit sestavit vládu, která bude mít šanci důvěru získat, nebo věc odflákne, jako při prvním pokusu.

JUDr. Ondřej Veselý ČSSD



autor: PV