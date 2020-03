Veselý (ČSSD): Ti, co tvrdí, že bychom měli vyslat armádu do Řecka, to snad ani nemohou myslet vážně

reklama

Kolegyně, kolegové,

většinou se vystupuje, když nesouhlasíme s předřečníkem, nicméně já jsem se chtěl teď vyslovit pro to, abych kolegu Ondráčka podpořil. Opravdu ti, co tvrdí, že bychom měli vyslat armádu do Řecka to snad ani nemohou myslet vážné. V prvé řadě se podívejte opravdu do Ústavy. My tady debatujeme a bude zajímavé sledovat, jestli ti samí, co teď říkají, pošlete armádu, nebudou proto té debatě o změně Ústavy tak, že česká vláda v určitých případech může vyslat armádu - ta debata tady probíhala a myslím, že jsou to samí, kteří dneska vyzývají vyšlete, to rozporují v tu chvíli. Takže je to nemožné (nesroz.)

A druhá věc. Představte si, že v Německu dojdou k závěru, že nezvládáme situaci na našich hranicích třeba se Slovenskem a pošle nám sem jednostranně Wehrmacht a německou policii. No to bysme koukali, to bysme koukali. To přece nemyslíte vážně. To Řecko o to musí stát. A vzhledem k tomu, že nás o to ještě ani nepožádalo, ani o policisty, natož o armádu, tak my tam přece žádnou armádu ani policisty vysílat nemůžeme. Takže tady podporuji jednoznačně pana kolegu Ondráčka a prosím, přestaňme tady házet těmito slovy, které jsou krásně populistické, ale naprosto mimo zahraničně politickou realitu.

Děkuji.

